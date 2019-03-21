День весеннего равноденствия – Навруз, Нооруз или Наурыз – все страны Центрально-Азиатского региона справляют с размахом. Концерты, фейерверки, народные гуляния – все это сегодня будет продолжаться до самого позднего вечера, а в некоторых республиках продлится целую неделю, к примеру, у нас в Таджикистане.
ТАДЖИКИСТАН
Наша республика – лидер в ЦА по количеству выходных в честь празднования Навруза (именно так называется в Таджикистане день весеннего равноденствия): страна отдыхает с 21 марта по 26 включительно.
По традиции, празднование Навруза начинается задолго до наступления этого дня: во-первых, нужно приготовить сладкое угощение суманак - его готовят из пророщенной пшеницы, символа Навруза: ее три дня замачивают в воде, затем двенадцать дней проращивают, а потом ростки дробят камнем в ступе и варят на хлопковом масле с добавлением муки.
Во-вторых, нужно заранее приготовить нарядную одежду на Навруз. Для Таджикистана это, прежде всего, яркие платья из адраса или атласа - каждая женщина шьет себе новый наряд к этому празднику.
Считается, что встречать Навруз нужно обязательно в красивой и новой одежде, чтобы весь год был таким же ярким.
Сам праздник начинается ночью с 20 на 21 марта. Молодые юноши и девушки собираются вместе, танцуют вокруг костров, чтобы оставить в уходящем году все плохое. Считается, что громкая музыка отпугивают злых духов. С рассветом вокруг столицы Таджикистана проходят и всевозможные состязания: козлодрание или национальная борьба – гуштингири. В этот день в некоторых регионах республики запускают воздушных змеев и обязательно катаются на качелях.
Каждый год основные торжества в республике проходят в разных регионах, в зависимости от того, где будет справлять этот праздник президент страны Эмомали Рахмон. В этом году торжество прошло 20 марта в Нуреке. А сегодня в столице проходит карнавал, а завтра в столице будет праздник - в "Наврузгохе" состоится театрализованное представление, которое завершится традиционным фейерверком.
Узбекистан
В Узбекистане Навруз справляют точно так же, как и в Таджикистане. Люди верят, что всё, что сделает человек во время тринадцати дней Навруза, он будет совершать весь год. Поэтому принято прощать друг другу долги, жить со всеми в мире.
Согласно народным поверьям, очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен обладать хорошим характером, быть с добрым именем и репутацией, а самое главное - иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу.
С древних времен в Узбекистане на Навруз устраивались большие народные гулянья, праздничные базары, конные скачки, собачьи и петушиные бои. В этот день узбекские хозяйки жарят пирожки с зеленью, готовят нишалду, пекут слоеную самбусу; главное угощение – «сумаляк», которое как и в Таджикистане хозяйки готовят более 12 часов подряд.
Кстати, в узбекском городе Намагане еще вчера приступили к приготовлению пяти тонн сумаляка, который станет праздничным блюдом к Наврузу.
В соседней стране в этом году приход Нового года празднуют на протяжении четырех дней: 21, 22, 23 и 24 марта.
В Ташкенте сегодня на площадке за Национальной библиотекой Узбекистана под аккомпанемент симфонического оркестра пройдет фестиваль цветов, а около фонтана на Бродвее, а также на площадке у театра имени Алишера Навои будут организованы выставки творческих коллективов из регионов Узбекистана и выступления диджеев.
Кыргызстан
В Кыргызстане в честь Нооруза отдыхают меньше, но празднуют этот день тоже с размахом. Последний день уходящего года жители Кыргызстана по традиции проводили с хорошими помыслами: нужно было забыть старые обиды, попросить прощения у других, рассчитаться с долгами, завершить незаконченные дела, избавиться от старых и ненужных вещей и приобрести что-то новое.
Главное праздничное угощение в Кыргызстане – это сумелек, который тоже готовят из проросших зерен пшеницы; традиционная женская одежда – белых, красных или голубых цветов.
В ночь перед Ноорузом в знак пожелания обилия урожая все емкости наполняют молоком, айраном, зерном, ключевой водой; а в день праздника нужно быть в добром расположении духа, чтобы все невзгоды и беды обошли наступивший год стороной. В День весеннего равноденствия принято окуривать дом дымом арчи и накрывать праздничный стол.
Считается, что именно с сегодняшнего дня природа обновляется, поэтому праздновать Нооруз нужно на свежем воздухе.
В Бишкеке празднования Нооруза начнется 21 марта в 10:00 с выставки декоративно-прикладного искусства и концерта перед Домом дружбы, через час на главной площади Ала-Тоо состоятся празднование и концерт. Также во всех четырех районах Бишкека пройдут праздничные гуляния, спортивные игры и другие мероприятия.
Казахстан
В Казахстане День весеннего равноденствия - это Наурыз. В нынешнем году в честь этого праздника казахстанцы гуляют до 25 марта. В далеком прошлом казахи называли Наурыз Великим днем улуса. Как и в соседних республиках, в Казахстане считается, что чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. По древним преданиям казахов, накануне Нового Дня днем и ночью по земле ходит Кыдыр Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды, который посылает людям счастье и благоденствие.
«Есть старое предание, что в ночь с 21 на 22 марта Кыдыр ата обходит землю, заходит в дома, в эти дома приходит счастье. Пусть Кыдыр ата хорошенько обойдет Казахстан. Пусть ко всем придет счастье», - пожелал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на концерте, посвященном Наурызу в 2018 году.
В этом году приход Навруза в Казахстан был ознаменован еще один событием: столицу республики Астану 20 марта переименовали в Нур-Султан.
Кстати, здесь гуляния пройдут на территории ЭКСПО, где будет установлен комплекс из юрт, а представители этнокультурных центров покажут национальные обряды, а также организуют выставку - продажу изделий декоративно-прикладного искусства.
Cегодня в 21.00 на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч между сборными Казахстана и Шотландии в отборочном цикле Чемпионата Европы-2020.
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