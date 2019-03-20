В Казахстане столичный маслихат поддержал решение о переименовании столицы Астаны в Нур-Султан, передает Tengrinews.kz.



По итогам голосования депутаты маслихата на 46-й внеочередной сессии маслихата города Астаны шестого созыва поддержали решение переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

"Акимат города полностью поддерживает предложение президента об увековечении имени нашего великого современника, Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. К нам поступают письма от жителей города, трудовых коллективов в поддержку этой инициативы. Например, в социальных сетях мне пришло письмо, один из жителей мне написал, что "новое название столицы станет началом новых побед города. Так и сказал, что "сильное имя - Нурсултан". Акимат поддерживает инициативу нового главы государства.", - обратился аким города Бахыт Султанов к депутатам маслихата.



Правительство предложило президенту провести республиканский референдум для внесения поправок в Конституцию об изменении названия Астаны. Президент Касым-Жомарт Токаев направил на рассмотрение парламента предложение о переименовании столицы без референдума. Конституционный совет представил положительное заключение по данному вопросу.

Переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан предложил Президент Касым-Жомарт Токаев сразу после того, как принес присягу народу Казахстана.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нур-Султан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.

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