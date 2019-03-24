Накануне праздника Навруз в Таджикистане начался грибной сезон и он будет набирать обороты. Пока грибы собирают в южных районах Таджикистана.
Многие охотники за грибами, вооружившись корзинками и ножиками, отправляются на сбор. Собранный урожай они продают придорожным столовым или реализуют на базарах. Цены, в зависимости от сортов и свежести, достигают 50 сомони за килограмм.
Однако, не все знают, как отличить съедобный гриб от несъедобного, где и как правильно их собирать. Поэтому нужно быть острожным и заручиться гарантией сертифицированных продавцов (у тех, кто имеет разрешение соответствующих инстанций).
В Таджикистане распространено 7 видов ядовитых грибов, 4 вида грибов относятся к редким и внесены в Красную книгу - сморчок степной, трутовик корнелистный, вешенка Комарницкого, баттареа веселковидная.
Где можно поесть грибы?
По дороге Душанбе-Бохтар, на спуске перевала Фахрабад функционируют несколько точек реализации грибов.
Если вам не хочется возиться с грибами дома, то вы можете попробовать их тут: средняя стоимость порции (примерно 300 граммов) жареных грибов - 50 сомони.
У каждого вида грибов есть свой сезон: в зависимости от погоды, первая волна грибного сезона приходится на март–апрель, в горах их можно собирать до осени.
Как рассказывает Джурабой, собиратель грибов, самым популярным весной является белый "степной" гриб, который собирают по предгорьям Бабатага.
"Жизнь грибов недолга — всего неделя, - отметил Джурабой. - Они быстро созревают. Нужно быть очень аккуратным при сборе грибов. От подозрительного гриба нужно отказаться".
Собирать нужно молодые грибы: именно в молодом возрасте плодовое тело накапливает полезные вещества, но с прекращением роста появляются продукты распада белковых соединений, ядовитых, вредных для организма человека. Даже вполне съедобные безвредные грибы при старении могут стать ядовитыми.
Чтобы избежать отравления грибами, запомните основные правила:
• Покупая грибы, берите только те, которые вам хорошо известны. При малейшем сомнении в их качестве, лучше откажитесь.
• Не собирайте перезрелые, покрытые слизью, увядшие, червивые, испорченные грибы.
• Не ешьте сырые грибы.
• Собранные грибы готовьте в тот же день.
• Варите грибы, как минимум, в трех водах.
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