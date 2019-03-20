Мобильные компании опубликовали на своих сайтах предупреждение о том, что с 27 марта ожидается повышение тарифов на интернет-услуги компаний.
«Доводим до Вашего сведения, что на основании Распоряжения Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года, за № 31 «О тарифах электрической связи», с 27.03.2019 будут произведены изменения в стоимости тарифов и услуг компании. Более подробная информация будет дополнительно представлена на сайте», - указывается на сайте компании «Babilon-m».
Подобного рода объявление размещено и на сайте компании Tcell.
В мобильных компаниях «АП» сообщили, что в течение следующей недели новые тарифы будут опубликованы на официальный сайтах компаний.
По словам источника, поскольку в данный момент мобильные компании выступают исполнительным субъектом, то смс-уведомления о повышении тарифов абонентам они отправлять не будут.
Ранее сообщалось, что согласно распоряжению Антимонопольной службы, тарифы на мобильный интернет поднимутся в два раза, а на телефонные звонки и NGN в 10 раз.
Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов.
Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).
Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повысится в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони. Подорожают и звонки внутри сети: если ранее минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоила примерно 1 дирам, то теперь с учётом НДС и акциза, примерно 12,3 дирамов. Эти изменения не касаются ОАО «Таджиктелеком».
По словам источника, у каждого оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри сети, но в связи с этим распоряжением данные тарифы тоже изменятся и подорожают.
Руководители общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет», Ассоциации мобильных операторов, Независимого центра по защите прав человека, Национальной ассоциации независимых СМИ и другие организации ранее обратились к Антимонопольной службе с призывом соблюсти конституционные права граждан в связи с грядущим повышением стоимости интернета.
В нем отмечалось, что рост стоимости Интернета негативно повлияет на деятельность учебных заведений и государственных учреждений, а также на международное сотрудничество.
«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», – говорится в нем.
Авторы обращения считают, что установленные цены на Интернет не соответствуют социальному положению и уровню доходов граждан.
В связи с этим они требуют от Антимонопольной службы страны аннулировать распоряжение о повышении стоимости Интернета и звонков внутри сети мобильных операторов.
Гафур Иркаев - председатель Ассоциации операторов мобильной связи отметил «АП», что компании продолжают обсуждение новых тарифов с Антимонопольной службой Таджикистана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Яке савори шутуру дигаре асп. Омодагирии донишҷӯён ба ҷашни Наврӯз
Дар фурудгоҳи Душанбе гӯшаи иттилоотӣ барои сайёҳон боз шуд
Коршиносон оид ба истеъфои Нурсултон Назарбоев: «Ин модели нави интиқоли қудрат дар минтақа аст»
Дар Норак ҳам парчаму нишон ва муҷассамаи Исмоили Сомонӣ қомат афрохтанд
Президент сокинони Норакро бо ҷашни Наврӯз табрик кард
Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба ширкатҳои воридкунандаи ашёи хом ба Тоҷикистон
Парлумон таъсиси МОИ-ро дар ҷануби кишвар маъқул шуморид
Ба Ӯзбекистон сафар доред? Пас, матлаби зерро ҳатман хонед
Оғози татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи Норак
Баррасии Барномаи ҳамкории Тоҷикистону Россия то соли 2021
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Снежка5
Не достучались таки... Ни флешмоб, ни общество. Антимонопольная служба, всего вам самого наихудшего, неудач, поменьше денег и потерь в жизни)))