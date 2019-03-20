Мобильные компании опубликовали на своих сайтах предупреждение о том, что с 27 марта ожидается повышение тарифов на интернет-услуги компаний.

«Доводим до Вашего сведения, что на основании Распоряжения Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года, за № 31 «О тарифах электрической связи», с 27.03.2019 будут произведены изменения в стоимости тарифов и услуг компании. Более подробная информация будет дополнительно представлена на сайте», - указывается на сайте компании «Babilon-m».

Подобного рода объявление размещено и на сайте компании Tcell.

В мобильных компаниях «АП» сообщили, что в течение следующей недели новые тарифы будут опубликованы на официальный сайтах компаний.

По словам источника, поскольку в данный момент мобильные компании выступают исполнительным субъектом, то смс-уведомления о повышении тарифов абонентам они отправлять не будут.

Ранее сообщалось, что согласно распоряжению Антимонопольной службы, тарифы на мобильный интернет поднимутся в два раза, а на телефонные звонки и NGN в 10 раз.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повысится в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони. Подорожают и звонки внутри сети: если ранее минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоила примерно 1 дирам, то теперь с учётом НДС и акциза, примерно 12,3 дирамов. Эти изменения не касаются ОАО «Таджиктелеком».

По словам источника, у каждого оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри сети, но в связи с этим распоряжением данные тарифы тоже изменятся и подорожают.

Руководители общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет», Ассоциации мобильных операторов, Независимого центра по защите прав человека, Национальной ассоциации независимых СМИ и другие организации ранее обратились к Антимонопольной службе с призывом соблюсти конституционные права граждан в связи с грядущим повышением стоимости интернета.

В нем отмечалось, что рост стоимости Интернета негативно повлияет на деятельность учебных заведений и государственных учреждений, а также на международное сотрудничество.

«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», – говорится в нем.

Авторы обращения считают, что установленные цены на Интернет не соответствуют социальному положению и уровню доходов граждан.

В связи с этим они требуют от Антимонопольной службы страны аннулировать распоряжение о повышении стоимости Интернета и звонков внутри сети мобильных операторов.

Гафур Иркаев - председатель Ассоциации операторов мобильной связи отметил «АП», что компании продолжают обсуждение новых тарифов с Антимонопольной службой Таджикистана.

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