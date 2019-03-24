Как узнать, заражен ваш организм этой опасной инфекцией или нет «Азия-Плюс» рассказал директор Республиканского центра защиты населения от туберкулёза Аслиддин Раджабзода.

В здоровом организме палочка Коха не развивается, а умирает

В здоровом организме с крепким иммунитетом палочка Коха погибает, поскольку она очень чувствительная и легко приспосабливается под условия защитных реакций организма человека. В этом случае остатки от переработанной бактерии выбрасываются во внутреннюю среду. Заболевание развиваться в этом случае не будет.

В ослабленной иммунной системе микобактерия вместе с кровью попадает в легкие, кишечник, почки, кости и там развивается очаг заболевания – туберкулёза.

Из сотни зараженных палочкой Коха человек, могут заболеть туберкулёзом только 5

Палочка Коха, как закрытая форма туберкулёза передается воздушно-капельным путем в органы дыхания: при чихании, кашле, а также через плохо обработанные продукты питания. Из сотни зараженных человек заболевают около пяти. Остальные могут и не подозревать о том, что заражены палочкой Коха, если, конечно, не произойдут какие-либо серьёзные иммунные сбои.

По данным ВОЗ, около одной трети населения планеты инфицировано бактерией палочка Коха. Это закрытая и незаразная форма туберкулеза. Вероятность того, что болезнь начнет развиваться составляет всего 10%.

Мигранты, беженцы, дети – больше подвержены риску

Больше всего уязвимы дети, которые плохо, неправильно и не вовремя питаются, недоедают и голодают; трудовые мигранты, которые работают на стройке, делают черную работу, дышат загрязненным воздухом, не имеют условий для соблюдения гигиены, нормальное чистое жильё, да и лишены плотной калорийной еды.

Таким же образом обстоят дела с беженцами или лицами без постоянного места проживания. Все эти факты приводят к снижению иммунной системы, и человек с легкостью может заразиться палочкой Коха. И если они не изменят образ жизни, не улучшат условия жизни, то они с большей вероятностью могут заболеть туберкулёзом.

В Таджикистане не ведется статистика лиц, заразившихся палочкой Коха

Таджикистан ведет только статистику больных туберкулёзом. Если последние 10 лет назад показатель больных туберкулёзом приравнивался к 87,5 на 100 тысяч человек, то по состоянию на 2018 год этот показатель сократился на 25%.

«Но мы постоянно мониторим вопрос заражения палочкой Коха, вовремя предотвращаем риски развития заболевания, и за 5 лет своей работы в центре могу сказать, что еще не был обнаружен случай развития палочки Коха в туберкулёз», - отмечает Аслиддин Раджабзода.

Как же всё-таки узнать, заражен человек палочкой Коха или нет?

Палочка Коха никаких симптомов и признаков не имеет и не даёт о себе знать даже в то время, когда палочки активно растут в организме, соответственно, и нарастание проявлений происходит постепенно. А в это время палочка Коха распространяется и размножается в большей части тканей легких.

Единственный и самый распространенный способ узнать, заражен человек или нет – это регулярная профилактика здоровья каждые 6 месяцев. Чтобы определить развитие этой инфекции в организме пациентов обычно используется вакцина Манту. Процедура занимает от 48 до 70 часов.

На самой поздней и особо критичной стадии развития палочки Коха происходит размножение патогенных организмов, когда уже инфекция нарастает до туберкулёза. В это время может наблюдаться следующая симптоматика:

- кашель с выделением мокроты (и даже крови), продолжительность более 2 недель;

- ухудшение аппетита;

- немотивированная потеря веса;

- повышение температуры тела до 37-38 градусов в ночное время;

- бессонница и др.

Если человека сопровождают такие симптомы, даже если неодновременно, следует немедленно обратиться к специалистам, потому что от своевременного лечения зависит не только его качество, но и скорость и затраты.

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