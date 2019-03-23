23 марта исполняется 105 лет со дня рождения советского таджикского архитектора Всеволода Веселовского. В Душанбе, Худжанде, Кулябе, Курган-тюбе трудно найти улицу, на которой не остались бы его творческие следы.
«Мир архитектуры похож на миры поэзии, живописи, философии, а творчество архитектора не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Архитектор должен учиться всю жизнь везде и всему, не останавливаясь на достигнутых успехах, и почивать на лаврах». Так, в 1968 году, заслуженный архитектор Таджикской ССР Всеволод Веселовский напутствовал первых выпускников архитектурного отделения Таджикского политехнического института.
Всеволод Веселовский был художником, архитектором, философом, намного опередившим время в котором жил. Он был одним из известнейших архитекторов Таджикистана. А началось все 23 марта 1914 года….
Мечта - вернуться
В Кронштадте, в семье военного инженера царской армии Глеба Веселовского родился мальчик. Его детство и юность прошли в Ленинграде. В 1937 году Всеволод с отличием окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства и получив диплом первой степени, был направлен в Советский Таджикистан, где его приняли на работу в проектную контору «Таджикгоспроект» города Душанбе. Здесь в качестве архитектора – автора он разработал целый ряд генпланов для поселков в сельской местности Кулябской области. Выполнил проекты детальной планировки городов Куляб, Курган-тюбе и Ленинабада.
В период с 1937 года по 1939 год Всеволод Веселовский создал первый в истории Ленинабада генеральный план. Тогда же во всесоюзном журнале «Архитектура СССР» он опубликовал статью «Архитектурная практика Сталинабада», рассказывающую об особенностях рождающейся архитектуры таджикской столицы.
В послевоенные годы Веселовский работал главным архитектором управления по делам искусств Ленинградского Горисполкома, он восстанавливал Петергоф (Петродворец), дворцы - музеи в городах Павловске, Пушкине, Гатчине. Но он при этом никогда не забывал о Таджикистане и жил мечтой вернуться в Душанбе, ведь здесь началось его становление, как архитектора – градостроителя.
И в конце 1960 году он возвращается. Его сразу назначили заместителем председателя Госстроя республики.
Благодаря Всеволоду Веселовскому в 1962 году в Таджикском политехническом институте было открыто архитектурное отделение, преобразованное позднее в архитектурно-строительный факультет, где в 1968 году состоялся первый выпуск таджикских архитекторов.
Веселовский уделял огромное внимание сохранению историко-культурного наследия архитектуры таджикского народа, всего ценного, что образует культурную среду городских и сельских поселений страны. Он разработал необходимую для обеспечения региональной концепции научную базу истории архитектуры Таджикистана. Выявил исторические закономерности ее развития, национальные особенности и стилевые характеристики зодчества. Особое внимание архитектор уделял созданию выразительных ансамблей в Душанбе и Ленинабаде.
«Колыбель» знаний
В 1963 году Веселовский составляет новый генеральный план Ленинабада, который вплоть до 2005 года являлся основным градостроительным документом развития города. В 1962-1964 году, совместно со скульптором Фуад Гасан оглы Абдурахмановым он работает над созданием проекта и сооружением памятника поэту А. Рудаки в Душанбе на одноименной площади перед сельскохозяйственным институтом.
В 1968 году Веселовского назначают по совместительству главным архитектором города Нурек. Вскоре в Нуреке были построены новые микрорайоны, утопающие в зелени четырех и пятиэтажки, рядом - детские площадки, магазины, спортивные комплексы.
В1975 году Веселовского избирают секретарем правления Союза архитекторов СССР. В эти годы он много путешествует: США, ФРГ, Марокко, Япония, Индия, Куба, Бразилия и еще много других стран мира, где он побывал.
Среди друзей архитектора художник Илья Глазунов, поэты Владимир Высоцкий и Мирзо Турсун-заде, актеры Кирилл Лавров и Юрий Визбор, альпинист Владимир Машков, президент Кубы Фидель Кастро и много других известных людей того времени.
В последние годы жизни Всеволод Веселовский работал над осуществлением в натуре своего проекта - Таджикского Национального Университета в Душанбе. Местоположение нового университетского городка было выбрано в начале 70-х. На стрелке, где сливаются реки Лучоб и Варзоб в живописном месте - на вытянутом треугольном участке (82 га) посреди причудливого гидропарка в обрамлении красочных альпинариев построены учебные корпуса университета. Проект Веселовского, заключал в себе основную идею создания единого научного центра, «колыбели» знаний в таджикской столице, адаптированного для увеличившегося количества студентов.
Веселовский всегда подчеркивал - перед архитекторами, работающими в Таджикистане, стоит большая творческая задача найти новые формы синтеза искусств в современной архитектуре Таджикистана, на основе которого станет возможным создание полноценной архитектурной среды, эмоционально близкой народу, способной активно влиять на его жизнь, быт и культуру, развитие хорошего художественного вкуса.
Эти слова вполне можно считать завещанием архитектора современным таджикским архитекторам.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Яке савори шутуру дигаре асп. Омодагирии донишҷӯён ба ҷашни Наврӯз
Дар фурудгоҳи Душанбе гӯшаи иттилоотӣ барои сайёҳон боз шуд
Коршиносон оид ба истеъфои Нурсултон Назарбоев: «Ин модели нави интиқоли қудрат дар минтақа аст»
Дар Норак ҳам парчаму нишон ва муҷассамаи Исмоили Сомонӣ қомат афрохтанд
Президент сокинони Норакро бо ҷашни Наврӯз табрик кард
Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба ширкатҳои воридкунандаи ашёи хом ба Тоҷикистон
Парлумон таъсиси МОИ-ро дар ҷануби кишвар маъқул шуморид
Ба Ӯзбекистон сафар доред? Пас, матлаби зерро ҳатман хонед
Оғози татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи Норак
Баррасии Барномаи ҳамкории Тоҷикистону Россия то соли 2021
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста