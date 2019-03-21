Сегодня во всем мире отмечается Международный день кукольника (International Day of Puppetry) или Международный день театра кукол (World Puppetry Day).

Идея отмечать этот день пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение, и через два года дата празднования была определена – 21 марта 2003 года.

Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

Мы побывали в нашем кукольном театре и узнали некоторые секреты создания кукол.

Душанбинский театр кукол был создан в 1985 году под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Зафара Джавадова.

Открытие театра состоялось 7 сентября 1985 года спектаклем "Приключения Мука". За всё время существования театра было поставлено свыше 40 пьес, как современных таджикских, так и зарубежных авторов.

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При театре создана детская студия, ученики которой принимают участие в постановке некоторых спектаклей.

Куклы производят для каждого спектакля отдельно. Художники рисуют эскизы и отправляют в бутафорский цех. Когда скелет куклы готов его отправляют в художественный цех. Там ее разукрашивают, и отправляет в пошивочный цех.

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