Навруз - новый год по солнечному календарю наступит в Таджикистане ночь на 21 марта – в 2 часа 58 минут 25 секунд.
Как сообщили «АП» в Институте астрофизики Академии Наук Таджикистана, по подсчетам ученных, весеннее равноденствие в Таджикистане наступит в 02:58 21 марта по григорианскому календарю, и это считается официальным наступлением Навруза.
Между тем, в этом году власти Душанбе подготовились к празднику Навруз очень серьезно.
В ночь с 20 на 21 марта наступление Навруза будут праздновать во всех районах города. Культурные мероприятия будут проходить на площади 800-летия Москвы (у театра оперы и балета), в парках Айни, Фирдавси и на площади Сино (возле здания Генеральной прокуратуры).
21 марта с 9 утра до 13:00 по главным дорогам столицы - проспектам Рудаки и Сомони пройдет карнавал. Помимо этого во всех парках столицы с 10 часов будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.
22 марта в «Кохи Суруш» и Национальной библиотеке с 9 до 16 часов будет проходить Международный форум «Навруз Душанбе – стержень культурно-туристических связей", а вечером с 17.30 в «Наврузгохе» начнется театрализованное представление.
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