В Самарканде прошел самый большой турнир по бузкаши, куда посмотреть на лучших наездников съехались более 10 тысяч человек со всего Узбекистана.
Впечатляющим было также количество участников турнира – за приз хокима Самаркандской области боролись 500 профессиональных наездников со всей Центральной Азии.
В целом было назначено 32 приза, в том числе 14 голов верблюдов, 24 лошади, 25 голов крупного рогатого скота, 15 телевизоров, 13 холодильников, 14 стиральных машин и 75 млн сум ($8000).
А главным призом стал автомобиль Chevrolet Lacetti.
Смотрите, как это было:
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