В честь международного праздника Навруз в Национальном музее Таджикистана открылась традиционная выставка «От Навруза до Навруза».

На выставке представлены исторические и культурные памятники, поступившие в течение года в фонд Национального музея Таджикистана.

Некоторые из них были куплены, другие переданы в дар и найдены в результате археологических работ сотрудников музея, сообщил «АП» начальник экскурсионно-массового отдела Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев.

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«От Навруза 2018 года до Навруза этого года в фонд музея поступило 3231 предмет историко-культурного наследия, из них 1882 приобретены закупочной комиссией музея, 763 были подарены гражданами Таджикистана и различными учреждениями», - рассказал Кенджаев.

На выставке представлены образцы ручной работы, коллекция платьев чакан, руйджо и руймолча (платочек), ручные вышивки, медные изделия, кувшины самовары, саманидские и кушанские монеты, рукописные и литографические книги, а также керамические и глазурованные сосуды - в общем 1436 предметов, имеющие историческое значение.

Выставка «От Навруза до Навруза» продлится до 2 апреля.

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