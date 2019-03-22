В честь международного праздника Навруз в Национальном музее Таджикистана открылась традиционная выставка «От Навруза до Навруза».
На выставке представлены исторические и культурные памятники, поступившие в течение года в фонд Национального музея Таджикистана.
Некоторые из них были куплены, другие переданы в дар и найдены в результате археологических работ сотрудников музея, сообщил «АП» начальник экскурсионно-массового отдела Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев.
«От Навруза 2018 года до Навруза этого года в фонд музея поступило 3231 предмет историко-культурного наследия, из них 1882 приобретены закупочной комиссией музея, 763 были подарены гражданами Таджикистана и различными учреждениями», - рассказал Кенджаев.
На выставке представлены образцы ручной работы, коллекция платьев чакан, руйджо и руймолча (платочек), ручные вышивки, медные изделия, кувшины самовары, саманидские и кушанские монеты, рукописные и литографические книги, а также керамические и глазурованные сосуды - в общем 1436 предметов, имеющие историческое значение.
Выставка «От Навруза до Навруза» продлится до 2 апреля.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Яке савори шутуру дигаре асп. Омодагирии донишҷӯён ба ҷашни Наврӯз
Дар фурудгоҳи Душанбе гӯшаи иттилоотӣ барои сайёҳон боз шуд
Коршиносон оид ба истеъфои Нурсултон Назарбоев: «Ин модели нави интиқоли қудрат дар минтақа аст»
Дар Норак ҳам парчаму нишон ва муҷассамаи Исмоили Сомонӣ қомат афрохтанд
Президент сокинони Норакро бо ҷашни Наврӯз табрик кард
Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба ширкатҳои воридкунандаи ашёи хом ба Тоҷикистон
Парлумон таъсиси МОИ-ро дар ҷануби кишвар маъқул шуморид
Ба Ӯзбекистон сафар доред? Пас, матлаби зерро ҳатман хонед
Оғози татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи Норак
Баррасии Барномаи ҳамкории Тоҷикистону Россия то соли 2021
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста