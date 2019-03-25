ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 МАРТА
1923 – Родился писатель Хилолиён Аскар.
1938 - Родился журналист Киргизбек Чоршанбиев.
1945 - Родился писатель Обид Исмати.
1946 - Родился председатель Союза писателей Таджикистана Мехмон Бахти.
1950 - Родилась поэтесса Нориниссо.
1950 - Родился журналист, лауреат премии Лахути Хайрулло Иброхимов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 МАРТА
1930 – Сдан в эксплуатацию Курган-Тюбинский хлопкоочистительный завод.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 МАРТА 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -3+2, днем 6-11 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 23-28 мороза, днем -3+2, местами до 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.
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