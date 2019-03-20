Новый посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм познакомился с членами Американской Торговой Палаты.

«Мы с моей супругой прибыли в Таджикистан в прошлые выходные. Таджикистан очень сильно отличается от нашей страны и мне очень интересно узнать о культуре, традициях и истории этой гостеприимной страны. Думаю, мне предстоит многое сделать в Таджикистане во благо наших отношений наших стран», - отметил новоназначенный посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм в ходе вечернего коктейля, состоявшегося в столичной гостинице Hilton организованный Американской Торговой Палатой в РТ (AmCham) в честь приезда посла.

По словам посла, основой развития бизнеса и вообще инвестиционного климата является частный сектор, развитию которого как AmCham, так и его партнеры, а также посольства США будут всесторонне содействовать.

В мероприятии, организованном в честь нового посла США в Таджикистане Торговой палатой США (AmCham) в Таджикистане приняли участие представители правительства Таджикистана, главы международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, топ-менеджера международных компаний, местных кредитных организаций, предприниматели, а также СМИ.

По словам директора AmCham Илхома Алиева, ассоциации в этом году исполнилось 10 лет. С первых дней своего образования AmCham поддерживает все виды деловой активности своих членов в Таджикистане и предоставляет платформу для обмена информацией, идеями, возможностями и опытом между важными субъектами в бизнес-сообществе.

«За все 10 лет деятельности AmCham её членами стали более 60 местных международных компаний, которые также вносят свой вклад в развитие инвестиционного климата и потенциала Таджикистана. Цель ассоциации заключается в содействии интеграции Центральной Азии, выступить площадкой для коммуникации бизнес-сообществ, а также способствовать привлечению инвестиций из США в РТ.

Будучи одним из самых активных сторонников таджикского бизнес-сообщества, AmCham старается обеспечит, чтобы лица, определяющие экономическую политику, учитывали интересы членов ассоциации во всех соответствующих коммерческих и законодательных решениях.

1 /6

По словам Председателя Совета Директоров АмЧам и Генерального директора национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air Томаса Халлама, из более 60 членов Американской торговой палаты AmCham, 25% составляют американские компании.

«Мы привлекаем инвестиции всех сообществ в экономику Таджикистана. Сейчас наша работа также будет ориентирована на сферу туризма и налогов, а также на международные тренинги для улучшение потенциала местного бизнеса», - отметил он.