Сегодня, 20 марта – День счастья. Время для празднования этой даты самое подходящее: завтра Навруз, и в Таджикистане начинаются самые длинные выходные в году, от чего все жители республики бесконечно счастливы.

Мы решили усилить это чувство и вспомнили самые счастливые моменты из нашего недавнего прошлого.

Мы были счастливы, когда Дильшод Назаров завоевал золотую медаль

Это была суббота, ранее утро, 20 августа, 2016 год. Все абоненты таджикских сотовых компаний вдруг получили смс, примерно такого содержания: «Поздравляем, таджикский атлет Дильшод Назаров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в метании молота». Что тут началось! Люди принялись поздравлять друг друга, писать восторженные посты в социальных сетях и даже устраивать натуральные застолья в честь победы Дильшода.

архивное фото

Когда спортсмен вернулся в Душанбе, его встречали сотни таджикистанцев, провезли по улицам города в кабриолете и устроили в честь его победы концерт. В общем, счастливы были все.

Мы были счастливы, когда открылась таджикско-узбекская граница

Как раз год назад едва не весь Таджикистан впервые за долгие-долгие годы поехал справлять Навруз в соседний Узбекистан. Сначала никто не верил, что до Навруза оба государства успеют и визы отменить, и контрольно-пропускные пункты открыть, однако, они всё успели.

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Перед праздником один за другим открывались КПП, родственники, которые были разделены границей и не видели друг друга годами, наконец-то встретились. Люди плакали от счастья, благословляли новые власти Узбекистана и готовились к новой жизни. В те дни душанбинцы, едва узнав на улице города гостя из Узбекистана, приглашали его к себе в дом или, как минимум, говорили что-то хорошее.

Безусловно, мы все были тогда счастливы.

Мы были счастливы, когда в Таджикистане дали старт Рогунской ГЭС

Рогунская ГЭС для Таджикистана – это настоящая большая мечта, которая появилась давным-давно. Во времена СССР этот гигантский проект был вполне себе реальным, всем было известно, когда он будет запущен, сколько людей там будут работать, а вот когда огромного Союза не стало, эта мечта оказалась под угрозой.

Но Таджикистан с ней все равно не расстался.

Пресс-служба президента РТ

К Рогунской ГЭС имеют отношение почти все таджикистанцы, несколько лет назад, обычные люди отдавали на ее строительство свои деньги, поэтому, когда 16 ноября 2018 года был дан старт работе этой станции, все жители страны были счастливы.

Мы были счастливы, когда в Таджикистан вернулся Новый год

Начиная с 2008 года в Таджикистане стали говорить о том, что Новый год не наш праздник и его пора отменить. В 2011-м году главный муфтий Таджикистана Сайидмукаррам Абдукодирзода накануне праздника призвал правоверных мусульман отказаться от празднования Нового года. В 2013-м новогодняя атрибутика исчезла с передач таджикского телевидения, в 2015-м справлять этот праздник запретили в детсадах, школах и вузах. Новогоднюю центральную ёлку в Душанбе стали устанавливать 30 декабря и разбирать второго января, город перестали толком украшать и праздник стал терять свою магию.

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Казалось, что Таджикистан лишается этого праздника навсегда, но вдруг 6 декабря 2017 года на главной площади Душанбе рабочие стали собирать новогоднюю ёлку, через день она была готова – красивая, современная. Таджикистанцы ахнули, в столице запахло Новым годом, а потом этим праздником запахло и в регионах страны. Люди были счастливы.

Мы были счастливы, когда наша юношеская сборная по футболу получила путевку на чемпионат мира

На самом деле это было настоящее чудо, шутка ли – ни одна юношеская сборная из всего СНГ не смогла попасть на этот чемпионат, а таджики попали.

fft.tj

Наша сборная в октябре 2018 года выиграла серебряные медали на чемпионате Азии-2018 и получила путевку на чемпионат мира, который состоится в этом году в Бразилии.

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