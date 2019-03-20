Реакция казахстанцев в социальных сетях была настолько бурной, что «верхи» решили заблокировать их на время, а вместе с ними и мессенджеры. Тем не менее, комментаторов не остановить.
Читайте нашу выборку самых интересных комментариев.
Реакция казахстанцев в социальных сетях была настолько бурной, что «верхи» решили заблокировать их на время, а вместе с ними и мессенджеры. Тем не менее, комментаторов не остановить.
Читайте нашу выборку самых интересных комментариев.
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Дар фурудгоҳи Душанбе гӯшаи иттилоотӣ барои сайёҳон боз шуд
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Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба ширкатҳои воридкунандаи ашёи хом ба Тоҷикистон
Парлумон таъсиси МОИ-ро дар ҷануби кишвар маъқул шуморид
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Оғози татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи Норак
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