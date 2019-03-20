Парламент Казахстана 20 марта одобрил закон о переименовании Астаны в Нурсултан, передает Tengrinews.kz.
"43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение", - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат парламента.
Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев назвал решение о переименовании Астаны в Нурсултан принятым, а депутат Мажилиса Бахтияр Макен предположил, как теперь будут называть жителей столицы (астанчан).
"Это правильное и взвешенное решение, сколько труда вложено, сколько энергии, сколько было труда вложено в Астану. Представьте, что Астана - это бывший областной центр, Целиноград, Акмола. А сегодня Астана - это один из признанных международных центров, один из очень красивых и развитых городов Евразии. Все это произошло, благодаря политической воле Н.Назарбаева, поэтому решение Касыма-Жомарта Кемелевича очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем, и поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением", - отметил Маулен Ашимбаев.
"Мы давно об этом говорили, мы об этом всегда говорили, и время настало. Нурсултаны будут называться, нурсултане, нурсултанчане, может быть. Мы же к названию аэропорта привыкли. Когда самолет прилетает, очень приятно, когда договорят: "Добро пожаловать в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева", - прокомментировал предложение Бахтияр Макен.
Напомним, 20 марта в 12.00 Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал президентом страны до окончания выборного срока. Первым предложением Токаева на посту главы государства стало переименовать Астану в Нурсултан, а все центральные улицы в городах страны назвать именем Нурсултана Назарбаева.
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