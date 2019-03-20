Алюминиевая компания «Талко» совместно с узбекским Krantas начала производить грузовые автомашины. Первые 10 самосвалов, которые мы успели снять на видео, уже собраны специалистами из Узбекистана и Таджикистана.
«До конца 2019 года «Завод спецтехники ТАЛКО-КРАНТАС» намерен выпустить более 100 автомашин, которые для начала насытят потребности дочерних компаний – «ТАЛКО Ресурс» и «ТАЛКО Голд», которые занимаются горнодобывающей промышленностью», - делится пресс-секретарь «Талко» Игорь Саттаров.
По его словам, до конца года также планируется произвести сборку 30 экскаваторов при участии китайской компании Sinomach.
Поставку настроек (кузовов, автоцистерн, кранов итд) для спецтехники будут осуществлять компании-партнеры из Узбекистана «Krantas» и « Узавтотрейлер».
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