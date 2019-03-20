Среди стран Центральной Азии в рейтинге самых счастливых стран мира лидирует Узбекистан, разместившись на 50-й строчке. Россия расположилась на 59-м месте, за ней следует Казахстан — на 60-м.
Таджикистан занимает 74-ю строчку, а Кыргызстан расположился на 86-м месте, об этом свидетельствуют данные отчета World Happiness Report, который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития.
В 2018 году Таджикистан поднялся с 96-й на 80-ю строку.
Второй год подряд самой счастливой страной мира признается Финляндия.
В первую десятку рейтинга также вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.
Австралия опустилась на 12-ю строчку рейтинга, США – на 19-ю.
Замыкают список такие страны как Коморы, Кот-д’Ивуар, Руанда, Того и Сирия. Всего в рейтинг вошли 117 стран.
В качестве критериев оценки рассматриваются шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также влияние свободы и коррупции на принятие важных решений.
Каждый из показателей оценивают по 10-балльной шкале, а затем выводят средний балл для страны.
В Финляндии раскрыли секрет счастья своих граждан
В данный момент Финляндия входит в число самых богатых стран мира по ВВП на душу населения; уровень материнской смертности – один из самых низких на планете; низкие уровни бедности и преступности, пишет гахета Взгляд.
Начиная с 1960-х годов, государство начало отслеживать состояние здоровья каждого из своих граждан от рождения до смерти, используя личный идентификационный код, регистрируя каждую госпитализацию, амбулаторное лечение и рецепт, а также анализируя данные.
В Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения эти данные используют для рекомендаций и выводов. Так, если в одном муниципалитете увидят увеличение числа людей со сломанными бедрами, власти проанализируют ситуацию и начнут высыпать там больше песка на ледяные тротуары, чтобы предотвратить падения на скользких улицах.
Также успешным экспериментом стала и система образования. Яакко рассказал, что «школа и ее учебный план построены вокруг того, чтобы дети учились за пределами классной комнаты».
Например, «на каждом углу есть место, где дети могут работать самостоятельно или в небольших группах, будь то уютный уголок у кирпичного камина или удобные кресла с видом на оживленный обеденный зал».
Детям предоставляют большую свободу передвижения по школе, позволяют работать в любом удобном для них месте, а также «у каждого ребенка индивидуальный план уроков, соответствующий потребностям».
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