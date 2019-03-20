Накануне празднования Навруза компания «МегаФон Таджикистан» провела масштабные работы по модернизации сетей третьего и четвертого поколений в городах и поселках республики. Еще сотни тысяч жителей всех регионов страны получили возможность пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях.
Технические работы проводились прежде всего в тех местах, где во время Навруза планируется проведение массовых мероприятий. Расширена сеть 4G в городах Турсунзаде, Гиссар, Бохтар. Впервые на карте покрытия скоростной сети появились город Нурек и ряд райцентров Хатлона (здесь 4G-интернет доступен уже в 11 районах). В Согдийской области модернизация проведена в джамоатах Канте Айнинского района и Могиён Пенджикентского района, в городах Пенджикент и Канибадам. В результате еще свыше 100 000 жителей Согда получили доступ к интернету на скоростях до 42 Мбит/с. В Горно-Бадахшанской автономной области пропускная способность базовых станций 3G увеличена на 20%, что позволит большему числу абонентов одновременно находиться в сети, поздравляя близких.
«Главный результат этих работ – повышение скоростей мобильного интернета и его доступности для населения республики. Даже если запуск нового оборудования производится в крупных городах и районных центрах, в зону его действия входят и малые населенные пункты, расположенные поблизости. Важно, что наши абоненты будут использовать интернет не только для поздравлений в Навруз. Прямо со смартфона в любом месте, где действует сеть, можно читать книги и новости, смотреть фильмы, переписываться с коллегами по электронной почте. Мы считаем, что такие возможности должны быть у всех наших абонентов, где бы они ни жили», – комментирует Рафиль АГЛЯМОВ, технический директор компании «МегаФон Таджикистан».
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