В День весеннего равноденствия – 21 марта Таджикистан встречает свой самый яркий государственный праздник.
Праздник весны, обновления природы и прихода нового года широко отмечают в республике.
Общечеловеческое значение этого праздника было отмечено в 2009 году, включением Навруза в почётный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Годом позже ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза».
Ежегодное празднование Навруза в Таджикистане из года в год становится масштабнее. Массовые гуляния по случаю Навруза организуются практически во всех городах Таджикистана. Эпицентром общегосударственных торжеств традиционно становятся главные города различных регионов республики.
Мы собрали несколько фотографий Asia-Plus о праздновании Навруза в стране в течение последних нескольких лет.
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