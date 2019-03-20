Новым спикером Сената (верхней палаты парламента) Казахстана стала старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига, передает Tengrinews.kz.

Ее кандидатуру предложили на должность главы Сената сегодня, 20 марта, после чего среди депутатов провели тайное голосование.

Ранее Дарига Назарбаева занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената. На посту председателя она сменила Касыма-Жомарта Токаева, который вступил в должность президента.

В последние месяцы Дарига Назарбаева отметилась несколькими громкими заявлениями, в частности, назвала республиканский Минфин самым коррумпированным ведомством в стране, а также подняла вопрос о коррупции на таможне, передает ИА "Фергана".

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