На центральной площади Душанбе завтра, 21 марта, состоится первый в истории Таджикистана праздничный карнавал в честь Навруза. Основную часть участников шоу составят студенты вузов города.

Как ожидается, в столичном карнавале примут участие народные умельцы, клоуны, исполнители, танцоры со всех уголков страны.

А «массовку» на празднике, как обычно, организуют студенты вузов столицы. В эти дни они продолжают маршировку на проспектах И.Сомони и Рудаки.

Каждый вуз имеет свою форму одежды – у кого то она красочная, красивая, у кого то – просто грубо сшитая цветная материя.

"У нас одежда синего цвета – цвета наших рек, озер. Мне она нравится", - рассказывает молодая девушка из медуниверситета.

Вслед за ними выстроились парни в одеждах воинов средневековья.

«Мы сшили костюмы на основании фильмов о полководце Рустаме из знаменитого «Шахнаме», - говорят студенты.

Учащиеся педагогического колледжа соорудили себе деревянные лошадки, на которых учатся скакать. Нелегко студентам, изображающим верблюдов. Им под толстой материей жарко. Некоторые ребята, не выдержав долгие сборы других участников парада, бросили шкуры «кораблей пустыни» прямо на землю и пошли на водопой.

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Один из студентов финансово-экономического института говорит, что участие в маршировках ему удовольствия не доставляет.

"Жарко, маршировки проходят прямо на проспекте. Негде посидеть во время перерывов. Вот в прошлом году было лучше – готовились на стадионах, в «Наврузгохе». Там были скамейки, нас обеспечивали бутербродами, водой. Сейчас этого нет. Даже в туалет сходить – большая проблема, потому что поблизости их почти нет", - говорит он.

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Немало и тех, кто доволен маршировками.

"Это лучше, чем просиживать часами в душной аудитории, - говорит один из студентов. - Здесь больше свободы, кругом столько красивых девушек. А еще нам обещали – будете исправно ходить на маршировки, поддержим на экзаменах. Нас это устраивает".

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