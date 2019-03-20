В Нуреке главу государства сопровождают многочисленные гости, в том числе глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Таджикистане, а также делегация Всемирного банка во главе с Директором по стратегическим и операционным вопросам госпожой Мариам Шерман.
Отметив стратегическое значение Нурекской ГЭС, глава государства также подчеркнул другие потенциальные направления развития города, в частности, туризм.
По словам президента, Нурек своей близостью к столице, а также благодаря природным красотам и возможностям для отдыха может стать привлекательным местом для туристов.
Сегодня же глава государства открыл несколько объектов в городе и заложил камни в фундамент других объектов.
В частности, первый кирпич был заложен Эмомали Рахмоном в основании будущей гостиницы на берегу реки Вахш недалеко от Нурекской ГЭС.
На презентации гостиницы было отмечено, что она будет возведена на территории 0,46 га Дирекцией строительства гособъектов исполнительного аппарата президента страны.
Гостиница будет четырехэтажная, по плану в ней также будет спортзал, два ресторана, баня, сауна, бассейн.
Также Эмомали Рахмон сегодня принял участие в открытии нового предприятия по производству резиновых дорожных плиток.
На его строительство потрачено более 3 млн сомони, а производственная мощность составляет 35 квадратных метров в сутки. Годовая выработка составляет 9 тыс. квадратных метров.
На предприятии из старых резиновых автомобильных шин производится 3 вида продукции.
Продукция используется для покрытия спортивных площадок, территории детских садов и пешеходных дорог.
Технологическая линия предприятия была привезена из Китая.
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