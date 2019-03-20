Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 44 заключенных, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Из них семь человек будут полностью освобождены от наказания, 11 – освободят условно-досрочно, а 12-ти – наказание будет заменено на более мягкое. Таким образом из тюрьмы выпустят 30 человек.

Кроме того, 13 гражданам будут сокращены сроки наказания, а один человек будет освобожден от дополнительного наказания.

Возраст двоих помилованных превышает 60 лет. Также в их числе пять женщин.

При этом интересно, что 23 амнистированных участвовали в деятельности запрещенных организаций.

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