Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно поддержала предложенные правительством страны поправки в Налоговый и Таможенный кодексы страны.

Заместитель министра финансов страны Карим Гулмуродзода заявил, что поправки предусматривают освобождение от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевой продукции, импортируемой в страну для переработки и производства конечной продукции. В этот список не входит сырье, производимое в самом Таджикистане.

Полный список продукции, завоз которой будет освобожден от НДС и таможенной пошлины, будет определен правительством Таджикистана.

По словам Гулмурозода, отсутствие некоторого вида сырья внутри страны создает трудности для производства конечной продукции, и принятые поправки направлены для решения этих вопросов.

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