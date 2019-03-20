Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала инициативу правительства республики о создании СЭЗ «Куляб».

Выступая по данному вопросу перед народными избранниками первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода отметил, что к новой СЭЗ уже проявляют интерес инвесторы из Китая и стран СНГ.

По его словам, китайцы заявили о своей готовности построить на территории будущего СЭЗ современное текстильное предприятие, инвесторы из ближнего зарубежья проявляют интерес в возведении предприятий по производству строительных материалов и продуктов питания.

Решение о создании СЭЗ «Куляб» было принято на заседании правительства республики 28 февраля текущего года.

В стране уже существуют СЭЗ «Согд», «Дангара», «Пяндж» и «Ишкашим».

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