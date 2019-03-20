В информации «Заехать на тонированном авто в Узбекистан стоит 2 тысячи долларов», опубликованной на сайте Asia-Plus 19 марта, по вине автора, который занимался сбором информации для материала, была допущена неточность.
При пересечении границы на личной автомашине, гражданин Таджикистана должен оплатить $60 таможенной пошлины.
Если стекла вашего автомобиля затемнены, необходимо дополнительно оплатить $15 таможенной пошлины.
Сумму $2000 долларов за годичное разрешение за тонировку стекол платят граждане Узбекистана.
«АП» приносит свои извинения за неверно предоставленную информацию.
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Кулли ахбор
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Гарми4
Не переживайте. Не только у Вас, но и в других СМИ уровень профессионализма журналистов падает. Во времена СССР за такой ляп человек лишился бы работы и в будущем мог работать только курьером в редакции, а у вас ему укажут на ошибку и он дальше будет писать ерунду.
Alijon6
Это хорошо, что научились просить извинение за свой ошибку.