В информации «Заехать на тонированном авто в Узбекистан стоит 2 тысячи долларов», опубликованной на сайте Asia-Plus 19 марта, по вине автора, который занимался сбором информации для материала, была допущена неточность.

При пересечении границы на личной автомашине, гражданин Таджикистана должен оплатить $60 таможенной пошлины.

Если стекла вашего автомобиля затемнены, необходимо дополнительно оплатить $15 таможенной пошлины.

Сумму $2000 долларов за годичное разрешение за тонировку стекол платят граждане Узбекистана.

«АП» приносит свои извинения за неверно предоставленную информацию.

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