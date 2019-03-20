Сегодня в Нуреке президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал официальный старт реализации проекта «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции» и ознакомился с ходом реконструкции агрегатов.

Главе государства был представлен проект работ по капитальному ремонту электростанции.

Как отмечает пресс-служба президента Таджикистана, в настоящее время по причине устаревания основного оборудования станция осуществляет свою деятельность примерно в 2600 МВт.

В результате внедрения проекта «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции» проектная мощность станции с 3000 будет доведена до 3300 МВт, а в целом с учетом возобновляемого потенциала мощность станции по производству электроэнергии увеличится на 700 МВт, повысится уровень, улучшится качество обслуживания на станции, а также заметным образом — обеспечение страны электроэнергией.

В течение 2015-2016 годов в рамках сотрудничества правительства Республики Таджикистан со Всемирным банком и привлечения консультативных компаний из Франции было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта «Реконструкция Нурекской ГЭС и обеспечение безопасности плотины».

В соответствии с проведенным технико-экономическим обоснованием общая сумма реконструкции и обновления станции была определена в размере до $700 млн. Общий срок реализации проекта оставляет 10 лет и по мере поступления средств будет осуществлен в два этапа.

Первый этап проекта состоит из трех частей – замена 3-х агрегатов и их вспомогательного оборудования, замена автотрансформаторов (6 единиц однофазовых 220/500 кВ автотрансформаторов) и обеспечение безопасности плотины, срок реализации запланирован на 5 лет (2019-2023 годы).

В целом, до сегодняшнего дня для инвестирования проекта привлечено $326,9 млн, из которых $169 млн 134 тыс. являются кредитом, $57 млн 800 тыс. — грантом Всемирного банка, $60 млн — кредитом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и $40 млн — кредитом Евразийского банка развития.

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Второй этап проекта, стоимостью $148,6 млн, охватывает реконструкцию 6 остальных агрегатов и вспомогательного оборудования станции, и будет реализован в течение 5 лет (2024-2028 годы).

В ходе ознакомления с проектом капитального ремонта Нурекской ГЭС Эмомали Рахмон дал конкретные поручения руководству Минэнергетики и водных ресурсов республики по контролю за качественным выполнением работ, а также дал советы подрядной компании проекта – австрийской компании «Andritz Hydro», консультанту проекта – швейцарской компании «Stucky Ltd» и подподрядчику проекта – отечественной компании «Таджик СГЭМ» по своевременной реализации проекта.

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