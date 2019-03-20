С 20 марта 2019 года для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kun.uz

15:45 10 октябр, 2018

Граждане Таджикистана могут посещать без визы 58 стран

Министерству иностранных дел Узбекистана поручено оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями.

Визы должны оформляться в течение 3 рабочих дней в загранучреждениях республики, не считая дня приема документов, с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Республике Узбекистан в министерство иностранных дел этой страны.

В указе отмечается, что решение направлено на дальнейшую активизацию политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ, создания благоприятного инвестиционного климата и развития туристского потенциала страны.

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