С 20 марта 2019 года для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kun.uz
Министерству иностранных дел Узбекистана поручено оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями.
Визы должны оформляться в течение 3 рабочих дней в загранучреждениях республики, не считая дня приема документов, с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Республике Узбекистан в министерство иностранных дел этой страны.
В указе отмечается, что решение направлено на дальнейшую активизацию политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ, создания благоприятного инвестиционного климата и развития туристского потенциала страны.
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Вы настолько помешаны на Узбекистане, что дважды публикуете одни и те же новости https://news.tj/ru/news/centralasia/20190319/uzbekistan-vvyol-bezvizovii...
Вам что платят за пропаганду узбеков перед таджиками?