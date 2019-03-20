«Мы придаём особое значение дальнейшему укреплению приоритетных отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Россией», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 марта на встрече с первым заместителем премьер-министра, министром финансов России Антоном Силуановым.

В отношениях двух стран на встрече стороны отметили важную роль Межправительственной Комиссии по экономическим вопросам, сопредседателем которой является Силуанов.

Рахмон и Силуанов также обсудили реализацию ранее подписанных соглашений о сотрудничестве и развитии торгово-экономических отношений, Программу развития экономического сотрудничества до 2021 года, укрепления и расширение партнёрских отношений, увеличение объема товарооборота, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон и Антон Силуанов Фото пресс-службы главы государства

«В настоящее время структурой оборота наших стран остаются «запасы сырья» и мы должны стремиться к их диверсификации», - отметил Эмомали Рахмон на встрече.

В этой связи было предложено разработать механизм упрощения видов доставки товаров из Таджикистана на рынки России. Была подчёркнута необходимость активизации сотрудничества в сфере инвестиций с целью создания совместных предприятий.

Россия остаётся активным экономическим партнёром Таджикистана. Объём товарооборота между двумя странами в прошлом году составил более $1 млрд, инвестиции России в экономику Таджикистана превысили $1,6 млрд.

Стороны выразили готовность к активному сотрудничеству в сфере добычи и переработки минералов, в лёгкой и пищевой промышленности, топливно-энергетической сфере и сельскохозяйственном комплексе, в развитии сотрудничества в сфере финансов и кредита, транспорта, логистики, информационных технологий, коммуникаций и туризма, а также в развитии культурно-гуманитарных связей, образовании и трудовой миграции.

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