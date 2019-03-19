Сегодня Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента Казахстана. Назарбаев сказал, что функции президента до выборов будет выполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.
Что известно о новом временном главе Казахстана, коротко рассказывает Kaktakto.
Образования
Временный исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.
В 1970 году Токаев поступил в МГИМО МИД СССР. На 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в посольство СССР в КНР.
В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации.
Работа
В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте.
В 1984−1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.
В 1993 году он стал первым заместителем министра иностранных дел и в 1994 году назначен министром иностранных дел. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра.
В октябре 1999 года, с согласия парламента, Указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром. В январе 2002 года подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарем — министром иностранных дел.
Должность министра иностранных дел продолжал занимать до января 2007 года, затем был избран председателем Сената парламента Казахстана.
Должность министра иностранных дел Токаев в общей сложности занимал в течение 10 лет (1994-1999, 2002-2007).
Полиглот
Токаев свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык. Увлекается настольным теннисом. Женат, есть сын.
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