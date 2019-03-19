За последний год более 1 миллиона граждан Таджикистана посетили Узбекистан. Однако некоторые жители страны до сих пор спрашивают, как же можно поехать в эту страну. Объясняем.
Какие документы необходимы для поездки в Узбекистан?
Гражданин Таджикистана может посетить Узбекистан только при наличии заграничного биометрического паспорта. С внутренним паспортом (ID-card) въезд на территорию этой страны запрещен.
Должен ли я становиться на учет в этой стране?
Да. После въезда в Узбекистан в течение 3-х суток вы должны официально встать на учет. Это можно сделать по адресу временного проживания – в гостинице или в доме родственников.
Сколько это стоит?
Стоимость официальной регистрации составляет 3,4 тысячи сумов или 0,4 доллара за сутки. Цена официальной регистрации для 3 суток равна 1 доллару (9,4 сомони). За 30 суток – 102 тысячи сумов или 12 долларов (113 сомони).
Если я поеду на своем авто, я должен за это платить?
При пересечении границы на личной автомашине, гражданин Таджикистана должен оплатить 60 долларов таможенной пошлины (при этом вы можете находиться в этой республике после хоть целый месяц).
Говорят, что с тонированными стеклами нельзя. Это так?
Если стекла вашего автомобиля затемнены, необходимо дополнительно оплатить 18 млн. сумов или порядка 2000 долларов таможенной пошлины. Так «АП» заявили в посольстве Узбекистана в РТ.
При въезде транзитом с тонированными стеклами взимается 80 долларов таможенной пошлины.
С какой суммой денег можно въехать и выехать в/из Узбекистана?
Гражданин Таджикистана без проблем может вывести за пределы страны 3 тысячи долларов. А если у вас с собой будет денежная сумма эквивалентом до 10 тысячи долларов, вы должны письменно сообщить об этом. В случае если у вас с собой будет более 10 тысячи долларов при поездке, вам необходимо будет предоставить разрешение Национального банка Таджикистана о выводе иностранной валюты.
Из Узбекистана иностранные граждане без проблем могут выехать с суммой 2 тысячи долларов. Однако если сумма превышает 2 тысячи и составляет до 10 тысяч долларов, вам придется письменно сообщить об этом.
Для вывода суммы денег более 10 тысячи долларов нужно разрешение Национального банка Узбекистана.
А есть ли какие-то ограничения с товарами?
Граждане Таджикистана при въезде в Узбекистан могут иметь с собой до 50 кг товаров. Однако их цена не должна превышать 1000 долларов.
Имейте в виду, что в соответствии с законодательством Узбекистана, экспорт некоторых товаров и продукции из этой страны регулируется. Например, при выезде из Узбекистана, если вы имеете с собой ювелирные изделия, их количество должно быть не больше 5-ти штук, а вес изделий не должен превышать 30 граммов.
Также разрешается вывезти только двое ручных часов. В случае превышения разрешенных показателей количества или веса товара/предмета, с вас возьмут дополнительную оплату.
Кроме того, экспорт некоторых продуктов (например, мясо или пшеница) и драгоценных товаров (драгоценные камни, предметы исторической и культурной ценности), редких и уникальных птиц и животных, находящихся под защитой, за пределы Узбекистана не разрешается.
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