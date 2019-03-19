Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к народу 19 марта объявил о своей отставке.

"Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом", - сказал Назарбаев, передает Казинформ



Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.

Новый глава Казахстана - председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев сказал, что он будет выполнять функции президента до выборов.

Касым-Жомарт Токаев - новый главный в Казахстане. Бывший глава МИД, премьер-министр, выдвигался в ООН, признанный дипломат. Назарбаев его очень ценит, сообщает Telegram-канал Mash

Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне село Ушконыр Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан).

В 1967 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате.

Доктор экономических наук. Академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Почетный профессор и почетный доктор ряда ведущих зарубежных и отечественных университетов. Автор многочисленных книг и научных статей.

С 1960 по 1969 годы работал на Карагандинском металлургическом комбинате. С 1969 по 1979 годы находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау Карагандинской области и Карагандинском обкоме партии.

В 1979-1984 годах – секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. С 1984 по 1989 годы – Председатель Совета Министров Казахской ССР. В 1989-1991 годах – первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года – Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

Возглавляет Республику Казахстан с момента ее образования в 1991 году, став президентом Казахстана по итогам первых всенародных выборов, состоявшихся 1 декабря 1991 года.

На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года действующий Нурсултан Назарбаев вновь одержал уверенную победу.

Является первым президентом Казахстана, Лидером нации, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами республики, председателем правящей партии «Нур Отан», Совета Безопасности РТ, Совета по управлению Национальным фондом РК, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов, Совета иностранных инвесторов при президенте РК, Высшего попечительского совета Назарбаев Университета.

Является автором книг «Стальной профиль Казахстана», «Без правых и левых», «Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку», «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана», «На пороге XXI века», «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», «В потоке истории», «Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации», «Эпицентр мира», «Критическое десятилетие», «В сердце Евразии», «Казахстанский путь», «Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций», «Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций», «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» и др.

Награжден многочисленными советскими, казахстанскими и зарубежными орденами и медалями.

Его супруга, Сара Назарбаева, с февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бобек». С июля 1994 года она – президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана».

У Президента три дочери - Дарига Назарбаева (1963 г.р.), доктор политических наук, депутат Сената парламента Казахстана, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности; Динара Кулибаева (1967 г.р.), которая с 2004 года является председателем совета директоров Казахстанско-Британского технического университета и Алия Назарбаева (1980 г.р.), руководитель строительной компании.

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