76 лет назад Красная Армия победила в главном сражении Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Один из участников тех страшных боев, Отакул Бустонов, живет в Душанбе. Несмотря на преклонный возраст, 107-летний ветеран войны все еще хорошо помнит события тех дней.

Отакул Бустонов родился в селе Холдоркипчок Шахристанского района Таджикистана 12 января 1912 года. Окончив восьмилетнюю школу, он продолжил учебу в районной партийной школе, по окончании которой был направлен на работу в органы прокуратуры.

Старший лейтенант Отакул Бустонов в 1945 году в Венгрии. Фото из личного архива семьи Бустоновых

Начало Великой отечественной войны он встретил будучи помощником прокурора.

На фронт ушли два брата Отакула, а он сам, несмотря бронь, неоднократно обивал пороги райвоенкомата и просил его тоже отправить на передовую. Наконец, Бустонов добился своего.

«Подготовку проходили в городе Термез, оттуда – прямо на фронт, - вспоминает ветеран. - В июле 1942 года германские войска и ее союзники начали наступление на город Сталинград. Так началась великая битва, которая продолжилась более 200 дней. Мы были в числе тех, кто с первых дней защищал город от атак врага».

По словам сына Отакула Бустонова, Орифджона, во время обороны Сталинграда его отец служил в 62-й армии генерала Чуйкова, в 305 стрелковом полку, в роте минометчиков.

«Мой отец принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений, но он – человек скромный, редко об этом рассказывает на публике, и потому о нем знают немногие. Отец рассказывает, что Сталинград немцы обстреливали с утра до ночи. Каждые две минуты погибал один советский солдат, каждые сутки – один офицер. Город превратился в руины, но никто не отступал», - делится воспоминаниями своего отца Орифджон Бустонов.

Сталинградская битва продолжалась на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 миллиона человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

«В одном из сражений немцы хотели захватить высоту. За ней находился мост, через который переправлялись советские танки. Мы закрепились на этой высоте и неделю отбивали атаку противника. Были тяжелые потери, погиб и командир роты. Тогда я взял командование на себя. Мы - 70 солдат, держали оборону до конца», - вспоминает ветеран.

По его словам, каждый боец был достоин медали за мужество, все проявляли храбрость и героизм.

Удостоверение о награждении О.Бустонова медалью «За оборону Сталинграда». Фото из личного архива О.Бустонова

После этого боя Отакул Бустонов прошел краткосрочные командирские курсы и ему присвоили звание лейтенанта.

В ноябре 42-го советские войска перешли в контрнаступление. За почти 70 дней сражения Красной Армии удалось окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окруженная группировка капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

«Зима тогда выдалась очень холодной. Обустраиваться на позициях не было времени, возможности. Иногда приходилось спать в окопах прямо под открытым небом, по колено в воде», - вспоминает ветеран.

Последствия тех холодов до сих пор дают о себе знать, как и осколок от снаряда, оставшийся в шее бойца до наших дней.

За героическую оборону Сталинграда лейтенант Отакул Бустонов был награжден медалью и орденом Красной Звезды. Однако дороже всех наград для него является одно письмо.

«Ему благодарность лично поблагодарил Сталин - за оборону Сталинграда», - говорит сын ветерана Орифджон.

По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: Красная Армия потеряла 478 741 чел. (323 856 чел. в оборонительной фазе сражения и 154 885 чел. в наступательной); Германия - около 300 000 человек; германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) - около 200 000 человек, число погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч.

Потом были Украина, Польша, Венгрия, Чехословакия. Минометная рота Бустонова дошла до Берлина.

Солдат победы, старший лейтенант Отакул Бустонов вернулся на родину и продолжал свою работу в прокуратуре Чкаловска. Окончив юридический факультет университета, по направлению продолжил трудиться в совхозе «Дангара» Дангаринского района. В 1951 году жители совхоза выбрали его своим председателем.

Благодарственные письма ветерану от первых лиц Таджикистана и России. Фото из личного архива семьи Бустоновых

«Как и на войне, мой отец старался выполнять свою работу на совесть, отдавая все свои силы улучшению жизни сельчан. В период его руководства в совхозе были построены больница, школа, ферма, магазины, другая инфраструктура. Он сделал много хорошего для жителей совхоза и не случайно, что его оставили на этом посту целых 20 лет – до 1971 года», - говорит Орифджон Бустонов.

У Отакула Бустонова большая семья – восемь детей, которые получив хорошее воспитание и образование, сейчас трудятся в различных отраслях народного хозяйства.

«Многие из нас, по совету отца стали врачами. Он всегда говорит: вернуть людям здоровье – это лучшее, что может человек. Врач – профессия благородная.

В 1970-е годы, посещая в Волгограде Мамаев курган, среди имен погибших ветеран прочитал и свое. Вскоре эта досадная ошибка была исправлена. Он доказал, что жив и будет жить.

О ветеране войны помнят не только руководители Душанбе и республики, от которых Отакул Бустонов ежегодно получает поздравления и материальную помощь по случаю дня Победы и других праздников.

Он с гордостью показывает и письмо по случаю 75-летия Сталинградской битвы, подписанное президентом России Владимиром Путиным, в котором в частности говорится: «Спасибо за Ваш бессмертный подвиг, за личный вклад в Великую Победу! Сталинград всегда будет нашей славой и нашей гордостью!».

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