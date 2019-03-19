Компания Tcell поздравит жителей регионов Таджикистана с Наврузом праздничным концертом и интерактивным шоу.
Навруз – праздник, символизирующий расцветание и обновление природы, любят и с нетерпением ждут все жители Таджикистана. Для Tcell стало хорошей традицией ежегодно устраивать празднества и поздравлять таджикистанцев с любимым праздником.
21 марта этого года специальные машины, оформленные в стиле Tcell, отправятся в регионы Таджикистана и принесут с собой праздник, музыкальный концерт и интерактивное шоу, участниками которого станут все зрители.
Навруз с Tcell встретят жители Худжанда, Турсунзаде, Куляба, Бохтара и Хорога. Во время праздника Tcell будет радовать зрителей традиционным угощением – суманаком, музыкальным концертом популярных в регионе исполнителей, и интерактивным шоу, где можно будет принять участие в семейных играх, розыгрышах и конкурсах, выиграв призы от компании. Также, на праздновании все желающие смогут подключиться к сети Tcell и проконсультироваться со специалистами компании по всем вопросам мобильной связи.
Ищите машины, оформленные в стиле Tcell в вашем городе и празднуйте Навруз вместе с нами!
А в столице Таджикистана, Душанбе, во время праздничных выходных на Навруз, компания Tcell совместно с «Душанбе Мол», проведет масштабное технологическое шоу «T-tech 2019»! На «T-tech 2019» можно будет узнать о новых мобильных приложениях, технологических новинках и самых последних передовых решениях в области электроники. Технологичное шоу «T-tech 2019» пройдет 23 и 24 марта с 15:00 часов на открытой парковке торгового центра «Душанбе Мол» (Ашан).
Tcell от всей души поздравляет всех с весенним праздником! Пусть Навруз принесет вам весеннее солнце и теплые дни, а вместе с ними – удачу и процветание!
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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