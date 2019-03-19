15 марта в учебно-развлекательном центре PARKING состоялся финальный тур самого масштабного в Таджикистане конкурса для бизнес-проектов - Startupstan Cup. Какие проекты попали в финал конкурса и когда объявят имена победителей, читайте в нашем материале.

Третьим, финальным этапом Startupstan Cup стал питчинг - устная или визуальная презентация проектов участниками конкурса. Жюри из числа независимых экспертов - начальника управления по поддержке предпринимательства Госкоминвест Изатулло Ассадулозода, проектного директора Фонда Евразия Центральная Азия Илхома Махкамбаева, Генерального директора компании «Имкон Консалтинг» Замиры Самадовой, советника генерального директора страховой компании «Бима» Владимира Хурсана, технического директора "55Group" Юрия Агаркова - и инвестиционная комиссия рассмотрели финальные презентации проектов четырех финалистов.

Ими стали Ором Рахматуллозода с проектом аренды на долгий и короткий срок «Каршеринг», Азиз Гафаров с проектом сервиса доставки в Душанбе «Smart Rider», Никита Сурков с проектом страхового агрегатора “Bullosafe” и Бахтиер Кодиров с проектом платежного провайдера “Paymon”.

Помимо заявленных участников, свои проекты презентовали еще две команды вне конкурса. Среди них Шахзода Ишанова с проектом маркет-плейс для арт-услуг shine.tj и совсем юный двенадцатилетний участник Икбол Темирходжаев, который, несмотря на свой возраст уже нескольких лет успешно создает приложения с применением технологий виртуальной реальности для платформы Android.

Россиянин Никита Сурков впервые посетил Таджикистан для презентации своего проекта. 1 /9

Напомним, что конкурс Startupstan Cup стартовал в ноябре 2018 года. Прием заявок продолжался до 15 января, после чего 65 заявок были отправлены на рассмотрение экспертной комиссии. Призовой фонд конкурса составил 1000 000 сомони, а имена победителей будут оглашены в начале апреля.

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