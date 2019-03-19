Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit, специализирующаяся на экономическом прогнозировании, определила список самых дорогих и дешёвых городов для проживания в 2019 году, сообщает Spot. Исследование ежегодно проводится уже в течение 30 лет, пишет CA-NEWS.
Аналитики сравнивают стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира. В сравнительном анализе за основу были взяты цены на проживание в Нью-Йорке, которые в совокупности составляли ровно 100 баллов.
Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.
В целом же, список десяти самых дорогих городов мира выглядит так:
1. Сингапур (Сингапур)
1. Париж (Франция)
1. Гонконг (Китай)
4. Цюрих (Швейцария)
5. Женева (Швейцария)
5. Осака (Япония)
7. Сеул (Южная Корея)
7. Копенгаген (Дания)
7. Нью-Йорк (США)
10. Тель-Авив (Израиль)
10. Лос-Анджелес (США)
Аналитики отмечают, что жизнь, как правило, дорога в тех городах, которые являются самыми удобными и безопасными. Почти все из этого списка попали ранее в рейтинг лучших для жизни мест мира.
И, наоборот, там, где мало возможностей или наблюдаются проблемы с политикой или экономикой, жизнь сравнительно недорогая.
Так, самыми дешевыми городами мира стали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия) и Ташкент.
В целом же, список десяти самых дешевых городов мира выглядит так:
1. Каракас (Венесуэла)
2. Дамаск (Сирия)
3. Ташкент (Узбекистан)
4. Алматы (Казахстан)
5. Бангалор (Индия)
6. Карачи (Пакистан)
6. Лагос (Нигерия)
7. Буэнос-Айрес (Аргентина)
7. Ченнай (Индия)
8. Нью-Дели (Индия).
Душанбе в список не попал.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нурсултон Назарбоев ба истеъфо рафт
Ханда умрро дароз мекунад: Қадами Қурбон машҳуртарин сарояндаи тоҷик дар YouTube
Дар Якутск зидди муҳоҷирон гирдиҳамоии эътирозӣ ташкил шуд
Президент дарҳои мактаби навро барои кӯдакон дар Душанбе боз намуд
Имкони ҳамлу нақли борҳои Тоҷикистон тариқи бандари баҳрии Боку
Шикояти душанбегиҳо аз ҷамъоварии пул барои ранг кардани намои хонаҳои онҳо
Президент сифати автобусҳои “Акиа”-и дар Душанбе васлу насбшударо санҷид
Билетҳои ҳавопаймоӣ дар Тоҷикистон тӯли ду моҳ 53% гарон шуданд
Ҳукумат барои Хазинаи суғуртаи пасандози шахсони воқеӣ имтиёзҳо дархост кард
Рустами Эмомалӣ 19 нафар раисони шаҳрҳои ҷаҳонро ба ҷашни Наврӯз даъват кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Alijon7
Даже на эту списку не попали =)))). Я считал Казахстана самый дорогой город но я ошибся, теперь я знаю, что Таджикистан самый дорогой Республика. Хотя было бы не обидно если продавали качественные и хорошие продукции!