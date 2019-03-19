Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустами Эмомали открыли сегодня школу №99 по улице Борбада района Сино.

Образовательное учреждение рассчитано на 1260 учеников. Общая сметная стоимость строительства среднего общеобразовательного учреждения №99 составляет свыше 14 млн сомони (около 1,5 млн долларов).

Заказчиком объекта является Государственное учреждение «Центр реализации строительных проектов и оснащения школ», строительные работы проводились обществом с ограниченной ответственностью «Ниагара-А», сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /12

Ранее это образовательное учреждение охватывало обучением учащихся только до 4-го класса. С возведением нового здания учащиеся махалли района Сино будут осваивать науки в современных условиях.

Учащиеся могут в предметных классах по химии, физике и биологии с лабораториями, классах трудового воспитания для мальчиков и девочек освоить точные науки и различные ремёсла. Для повышения интеллектуальных способностей учащихся здесь имеются классы для игр и организации соревнований по шахматам.

В школе также имеются класс для развития детей, комната для медицинской сестры, столовая, библиотека, класс для начальной военной подготовки и большой спортзал.

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