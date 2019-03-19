В прошлом году, после того, как власти объявили, что переоформление сим-карт будет стоить 250 сомони, в центры обслуживания сотовых компаний начали стекаться толпы людей.

Социальная напряженность, отъезд граждан Таджикистана из страны, снижение денежных переходов – далеко не все проблемы, которые могут возникнуть после повышения тарифов на интернет и связь.

С 27 марта 2019 стоимость трафика возрастет минимум в два раза, мобильная связь почти в 10 раз; и это при том, что согласно международным рейтингам, тарифы на связь Таджикистане считаются одними из самых высоких.

Рассматривается решение о налогообложении мессенджеров, а также компаний Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Ali Express, которые оказывают электронные услуги таджикским гражданам и организациям.

Что стоит за этим решением и чем оно обернется для республики, простых граждан и для всего сектора связи? Почему правительство идет на такие заведомо непопулярные меры, тем более в предверии предстоящих в недалеком будущем президентских и праламентских выборов? И самое главное - как скажется повышение тарифов на социальной и экономической стабильности в стране?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные аргументы, которые используют заинтересованные таджикские ведомства (прежде всего Служба связи и Налоговый комитет) для обоснования своего решения.

На стационарные телефоны никто не перейдет

Самый главный аргумент правительства заключается в том, что повышение тарифов пополнит бюджет страны. Только за 2017-2018 год налоговые поступления от мобильных компаний сократились на 12%. Таджикские граждане все меньше пользуются голосовой связью при международных звонках, что негативно сказалось на доходах «Точиктелекома» - дочерней компании Службы связи, и основного монополиста в области телекоммуникаций в стране.

Парвиз Муллоджанов Cabar.asia

По замыслу стратегов «Точиктелекома», повышение тарифов уравняет стоимость интернет и голосовой связи и в результате, население вновь вернется к использованию стационарных телефонов. Это повысит доходы и принесет деньги в госбюджет. Интернет-провайдеры тоже получат новую порцию доходов, повысят качество интернета и смогут выплатить больше налогов. И всем будет очень хорошо и все будут довольны; недовольные поворчат и успокоятся, как это всегда было.

На самом же деле все далеко не так просто. Прежде всего, потому, что население вряд ли массово вернется к голосовой связи; на очередную попытку залезть к нему в карман народ ответит, как и прежде – молча покажет «большую фигу» и начнет экономить. Самые бедные не смогут больше покупать дорогой интернет-трафик; большинство начнет экономить на минутах и объемах трафика. Меньше будут сидеть в интернете, меньше скачивать фильмы и сидеть в соцсетях, меньше использовать мессенджеры, будут ограничиваться СМС или краткими сообщениями.

Это приведет к снижению объема трафика, а значит, и к снижению доходов сотовых компаний. Соответственно, без дополнительной прибыли, интернет-провайдеры не смогут платить больше налогов – не говоря уже о покупках нового оборудования или затратах на улучшение качества интернета. Поэтому, надежды Службы связи на быстрые дивиденды - выглядят очень сомнительно.

Скорее всего, сначала можно ожидать вообще резкий спад доходности отрасли – потом, через несколько месяцев, когда народ привыкнет к ценам, объем трафика начнет понемногу восстанавливаться, но и та дополнительная прибыль, которую удасться в результате получить, сойдет на нет из-за инфляции, девальвации сомони и общего упадка отрасли.

«Даже пользователи домашнего интернета почувствуют на себе рост цен»

Другой аргумент правительства заключается в том, что повышение тарифов приведет к модернизации отрасли и улучшению качества интернета. Чиновники уже пообещали обязать сотовые компании закупать новое оборудование. Но, во-первых, как уже говорилось выше, доходы компаний вряд ли сильно вырастут из-за уменьшения объема трафика – так что лишних денег у них все равно не появится.

Прибыльность отрасли и без того на историческом минимуме: до 2013 года она составляла минимум 15% в год, но последние два года мобильные компании и интернет-провайдеры завершают с убытками. После внедрения ЕКЦ (Единого коммуникационного центра) интернет-провайдеров обязали покупать трафик у «Точиктелекома» за $51 тысячу в месяц без НДС; до этого они покупали тот же объем у стран-соседей оптом, всего лишь за $10-20 тысяч.

Кроме того, «Точиктелеком» активно вытесняет их с рынка услуг, демпингуя и предлагая более низкие цены, что также негативно сказывается на доходах компаний. Вдобавок, Налоговый комитет регулярно присуждает многомилилионные выплаты-штрафы мобильным компаниям, которые пока остаются единственными более или менее успешными в стране.

По сути дела, «Точиктелеком» не особенно заинтересован в модернизации отрасли, и это естественно, так как он является государственным монополистом и деньги к нему и так придут.

Наоборот, мы видим, что «Точиктелеком» искусственно тормозит модернизацию, заставляя население переходить на голосовую связь, то есть возращаться к старым технологиям. Но так как что-то в этом направлении делать все равно надо, расходы на модернизацию отрасли перекладываются на мобильные компании.

В свою очередь, мобильные компании свои расходы переложат на плечи населения – не будут же они действовать в убыток себе. Скорее всего, потихоньку начнут повышать тарифы на стационарный Wi-Fi, домашний интернет, потому что повышать стоимость мобильный связи уже просто некуда. Таким образом, даже пользователи домашнего интернета почувствуют на себе рост цен, а все бремя расходов на модернизацию, в конечном счете, ляжет на плечи простых пользователей.

«Сторонники повышения тарифов на связь не учитывают рост социальной напряженности»

Следующий аргумент сторонников повышения тарифов звучит следующим образом - посмотрите на многие страны развитой демократии, там цены еще выше. В качестве подтверждения, приводят в пример США, где один ГБ трафика стоит $12.37, Канаду, где он стоит $12.07, Швейцарию - $20.22. Делается вывод, что высокие тарифы на интернет вполне нормальное явление и Таджикистану есть - куда расти.

Но почему-то не учитывается, что средняя зарплата в Швейцарии около $6,5 тысяч; неограниченный пакет мобильного интернета можно приобрести за $50 долларов, что составляет всего лишь 0,77 % от величины средней зарплаты. В Таджикистане же средняя зарплата составляет $123 (2017), а трафик в 5000МБ обойдется сегодня (до повышения) в среднем от $20 до $40; это составит соотвественно 16.26 и 32.52% от средней зарплаты.

В Швейцарии средний гражданин тратит на продукты питания 13% от совокупного дохода, в Таджикистане еще до нынешнего кризиса (в 2014) граждане тратили на питание 50% дохода. Если цены на трафик повысятся в 2-2,5 раза, то это составит уже до 40-60% от уровня средней зарплаты, что вообще неподъемно для значительной части населения.

Отсюда следует, что сторонники повышения тарифов на связь абсолютно не учитывают фактор возможного роста социальной напряженности в таджикском обществе. Идея правительства таким способом поправить государственный бюджет, исключительно непопулярна среди населения, в первую очередь, среди молодежи.

«Даже сверхлояльный таджикский парламент выразил свою обеспокоенность»

Впервые за много лет общественное мнение страны до такой степени единодушно, что даже сверхлояльный таджикский парламент выразил свою обеспокоенность планами налоговиков и связистов – впервые на моей памяти. И это неудивительно - повышение тарифов на интернет и сотовую связь напрямую затрагивает каждую таджикскую семью - от простого труженика до депутатов парламента. В первую очередь, это бьет по интересам трудовых мигрантов, которые с помощью мессенджеров и NGN могут поддерживать регулярную связь со своими семьями на родине.

Сегодня у них и так непростая ситуация – рост стоимости патентов, инфляция, девальвация рубля, сокращение рынка труда в России. Средний мигрант все больше тратит и все меньше зарабатывает.

В феврале 2019 года, Служба связи неожиданно потребовала перерегистрации сим-карт на новые ID-карты. Получается, теперь населению необходимо срочно обменивать старые паспорта на ID карты; однако, государство не создало для обмена ни подходящей инфраструктуры, ни нормальных условий - весь процесс требует от граждан дополнительных затрат, кучу времени и нервов. Нетрудно догадаться, что в этих условиях повышение тарифов на мобильный интернет вызовет еще больший рост недовольства и социального напряжения, как среди мигрантов, так и в обществе в целом.

Как ответят трудовые мигранты и население на такой расклад? Скорее всего, это еще больше подтолкнет процесс постоянной эмиграции из страны, когда уезжать из страны будут уже целыми семьями, если не селениями.

Сегодня Таджикистан уже один из трех стран-лидеров по количеству граждан, получивших российское гражданство; в 2017 российское гражданство получили 29 тысяч человек, в 2018 уже 35,7 тысяч, более чем в три раза больше, чем в 2012 году. В дальнейшем, такая тенденция приведет к еще большему снижению объемов денежных переводов из России – ведь если у мигранта семья будет рядом, то и пересылать деньги ему уже не зачем. Соответственно, это будет еще один удар по государственному бюджету – причем, гораздо более серьезный.

«Чем больше свободных денег у населения - тем лучше для госбюджета»

Другим возможным последствием станет рост социальной напряженности в обществе. Как правило, социальные проблемы усиливают процесс политизации и радикализации молодежи. Такие непопулярные решения работают на пользу политической оппозиции – в таких условиях ей вообще можно расслабиться и отдохнуть - за нее и так все сделают чиновники.

В условиях роста общественной критики, аргументы в пользу повышения роста тарифов становятся неуклюжими. Антимонопольное агенство (по логике его было бы правильнее назвать «монопольным») устами своего представителя заявило, что повышение тарифов на интернет вызвано заботой о простых гражданах, здоровье которых якобы подрывается просмотром фильмов в онлайн.

В целом, вся эта история с ростом тарифов говорит о том, что у нас до сих пор проблемы рассматриваются по-старому, без учета реалий современной и рыночной экономики. Существует аксиома – чем больше свободных денег остается у населения и бизнеса на руках, тем лучше для госбюджета. Все эти накопления вкладываются в экономику и, в конечном счете, увеличивают базу налогообложения. У нас же проблему с наполнением бюджета пытаются решить, увеличивая налоги – тогда как во всех развитых странах принято с этой целью увеличивать базу налогообложения, то есть количество состоятельных налогоплательщиков.

Повышение стоимости интернета является примером такого же «неэкономического» способа решения проблем, когда решение одной проблемы приводит к возникновению десяти других.

Упадок телекоммуникационной отрасли задержит модернизацию экономики страны. Например, развитие электронного правительства, модернизации системы управления и менеджмента. В последние годы таджикские банки пытались развивать интернет-банкинг, без которого невозможно представить современную систему. В стране начала активно развиваться система интернет-магазинов, онлайн-образования, многие предприятия стали успешными именно благодаря информационным технологиям, например, компании такси по вызову, в которых сегодня работают тысячи таджикистанцев.

Долговременная политическая стабильность не обеспечивается только силовыми мерами. В переходный период или во время кризиса, самое главное, чтобы у населения сохранялось так называемое «пространство для маневра», то есть возможность дополнительного честного заработка на приусадебном участке или в частной лавке. Например, в Польше в переходный период правительство всячески поощряло малый и челночный бизнес; в других странах с высокой трудовой миграцией, например, в Турции, старались создать льготные условия для инвестиций денежных переводов и т.д.

К сожалению, в Таджикистане мы видим обратный процесс – несмотря на экономический кризис, трудности переходного периода, «пространство для маневра» для таджикских граждан в последние несколько лет постоянно сужается. И это не может не вызывать опеределенную обеспокоенность и тревогу за будущее страны.

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