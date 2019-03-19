Таджикистан рассматривает возможность увеличения перевозок своих грузов посредством Бакинского морского международного торгового порта.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода на днях в рамках своего визита в Азербайджан встретился с генеральным директором этого Порта Талехом Зиядовым.

Министру была представлена подробная информация о деятельности порта и предложено широко использовать его возможности для перевозки грузов Таджикистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли РТ.

Было отмечено в частности, что Бакинский морской международный торговый порт был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Его территория составляет 117 гектаров, порт одновременно может принимать до 12 кораблей, а его пропускная способность в настоящее время составляет 15 млн. тонн грузов в год. Для всеобъемлющего использования потенциала порта, рядом с ним создана свободная экономическая зона.

«Использование порта будет способствовать не только увеличению грузопотока, но и укреплению регионального сотрудничества», - заключил Зиядов.

Вынужденный поворот

Таджикистан с начала февраля этого года вынужден осуществлять перевозку своих грузов в обход Туркменистана, который, по невыясненным все еще причинам, не пускает не свою территорию таджикские транспортные средства.

Доставка части таджикских грузов на Ближний Восток или же ввозимые из этого региона товары на протяжении уже почти двух месяцев производится посредством Каспийского моря: с использованием портов Баку и Актау (Казахстан).

Таджикские грузоперевозчики в связи с этим терпят дополнительные финансовые и временные затраты.

В соответствующих ведомствах Таджикистана говорят, что запрет на проезд таджикских транспортных средств посредством туркменской территории до сих пор действует.

«Туркменская сторона разрешила вывести со своей территории автомашины и железнодорожные вагоны с таджикскими грузами, но въезжать нашему транспорту в эту страну все еще не разрешается», - сказали «АП» тогда в транспортном ведомстве.

По словам источника, какие-либо официальные разъяснения Туркменистана относительно причин принятия такой меры к Таджикистану не удалось получить.

Отметим, что Таджикистан обратился к Туркменистану по поводу разъяснения ситуации посредством внешнеполитического ведомства.

Дорога раздора

Источники некоторых таджикских грузоперевозчиков в Туркменистане сказали им, что основная причина запрета связана с откладыванием Таджикистаном строительства железной дороги, которая должна была связать две страны посредством территории Афганистана.

Договоренность относительно прокладки этой дороги главы трех стран достигли в 2013 году, когда отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были не самые лучшие и таджикские поезда периодически задерживались на узбекской территории.

Туркменская сторона еще в 2016 году завершила строительство своей части этой дороги и приступила к прокладке части афганского участка. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансовых ресурсов.

В сентябре прошлого года, когда таджикские грузы, как и сейчас, не пропускались через территории Туркменистана, посол Таджикистана в Узбекистане Содик Ашурбойзода в интервью российскому изданию «Коммерсант» сказал, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

Внешнеполитическое ведомство Туркменистана незамедлительно выразило свое «удивление» заявлением таджикского дипломата.

Обстановка тогда удалось урегулировать только в октябре, когда таджикские власти заявили о том, что заинтересованы в продвижении проекта строительства железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан».

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