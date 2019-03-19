Делегация правительства России во главе с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым сегодня вечером прибывает в Душанбе, об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.
В столичной резиденции правительства Таджикистана завтра, 20 марта, под председательством Антона Силуанова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.
В ходе заседания будут обсуждены состояние и дальнейшие перспективы таджикско-российских отношений по всему комплексу сотрудничества.
Особое внимание будут уделено вопросам экспорта таджикской плодоовощной продукции в России, участия регионов РФ в модернизации промышленных предприятий Таджикистана.
В рамках заседания межправкомиссии в Душанбе состоится бизнес форум деловых кругов Таджикистана и Татарстана.
Кстати, сегодня в Душанбе прилетает с официальным визитом президент Татарстана Рустам Минниханов.
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