Делегация правительства России во главе с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым сегодня вечером прибывает в Душанбе, об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

В столичной резиденции правительства Таджикистана завтра, 20 марта, под председательством Антона Силуанова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

В ходе заседания будут обсуждены состояние и дальнейшие перспективы таджикско-российских отношений по всему комплексу сотрудничества.

Особое внимание будут уделено вопросам экспорта таджикской плодоовощной продукции в России, участия регионов РФ в модернизации промышленных предприятий Таджикистана.

В рамках заседания межправкомиссии в Душанбе состоится бизнес форум деловых кругов Таджикистана и Татарстана.

Кстати, сегодня в Душанбе прилетает с официальным визитом президент Татарстана Рустам Минниханов.

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