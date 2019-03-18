В эти выходные в Душанбе прошла первая совместная весенняя выставка таджикских дизайнеров Tajik Designer Unity, где модельеры показали, какие изделия могут стать трендовыми весной 2019 года.
В модном показе приняли участие такие таджикские бренды - ZHIWJ, Ikat House, Sabina’s Handmade, Azam, Buta и многие другие.
Бренд ZHIWJ, к примеру, предложил молодежи Душанбе в обязательном порядке обзавестись модными, легкими джинсовыми куртками oversize с уникальными принтами и вставкой из адраса.
Дизайнер Сабина Баймурзаева считает, что весенний образ таджичек будет более запоминающимся с текстильными украшениями, где используется такой элемент таджикской одежды, как узорная тесьма «джияк».
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