Сегодня, после пятидневной блокировки, было открыто движение по дороге, которая соединяет эксклав Ворух с городом Исфара. Дорога, ранее заблокированная киргизской стороной, была открыта сегодня после состоявшихся переговоров, по итогам которых две страны договорились о недопущении конфликтов на границе.
Комментируя итоги трехдневных переговоров, прошедших в кишлаке Ходжи Ало джамоата Чоркух, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим назвал их главным достижением то, что с дороги, ведущей из таджикского города Исфара в Ворух, будут убраны пограничники двух стран.
Таджикская делегация, участвовавшая в переговорах, после торжественного заключения мира с киргизской стороной и открытия дороги, уехала в Исфару.
Эксклав (от др.-греч.- «из-» + лат. clavis «ключ») — несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый другими государствами (одним или несколькими). Одна и та же территория является эксклавом для той страны, которой она принадлежит, и анклавом для того государства, которому она не принадлежит, но окружена его территорией. Исключение составляет чистый эксклав — несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый более чем одним государством.
Вся история последнего конфликта на таджикско-киргизской границе в нашем сюжете.
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