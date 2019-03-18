В Таджикистане полным ходом идет подготовка к празднику Навруз. Чтобы отметить его красочно и привлекательно для гостей, нельзя полагаться на экспромт. Нужно обязательно репетировать, участникам – выучить наизусть каждое свое действие.
В Турсунзаде, в живописном ущелье реки Каратаг, прошла предпраздничная демонстрация подготовки к весеннему празднику. Мероприятие снимало таджикское телевидение, были и гости из столицы. Сняли его и мы.
Главное блюдо праздника - суманак. Мы узнали, как его готовят в Турсунзаде.
Власти города Турсунзаде выразили благодарность участникам – все оказались полностью готовыми к празднованию Навруза. Песни, пляски, выставка народных ремесел, весенние блюда, суманак, декламация стихов, имитация народных игр – все было на хорошем уровне.
Теперь можно с уверенностью сказать, что Навруз в Турсунзаде пройдет организованно.
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