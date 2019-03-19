АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 МАРТА 2019 ГОДА
- Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прилетит с официальным визитом в Душанбе.
- На «ТАЛКО» состоится торжественный запуск таджикско-узбекского СП по производству автомобилей.
- В «Душанбе-Плаза» пройдет конференция посвященная итогам проекта «Защита прав заключенных и лиц, вышедших на свободу. Таджикистан: результаты и дальнейшие шаги».
- В Душанбе состоится финальный этап республиканских соревнований по теннису в возрастной категории 14-17 лет.
- В Гулистоне состоятся матчи второго тура международного турнира на Кубок Футбольной лиги Таджикистана: в 12:00 на поле стадиона «Бахористон» выйдут футболисты «Хатлона» и «Истаравшан», в 14:00 на поле стадиона «Нацбанк» начнется встреча между «Куктошем» и «Худжандом», а в 14:00 на стадионе «Бахористон» состоится игра между «Панджшером» и ЦСКА «Памир».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 МАРТА
2009 – Дан старт строительству железнодорожной ветки «Вахдат-Яван».
2014 - Президент сдал в эксплуатацию новый парк – Столичный Наврузгох.
2018 - Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга».
2018 - Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию культурно-развлекательный комплекс «Дунёи афсона» («Мир сказок») для детей.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 МАРТА
1075 - Родился таджикско-персидский писатель и ученый Абулкосим Замахшари.
1947 - Родился поэт Шодибек Саттори.
1947 - Родилась композитор Заррина Миршакар, дочь Народного поэта Таджикистана
Мирсаида Миршакара.
1948 - Родился доктор химических наук, профессор Иззатулло Ганиев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -2+3, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по западу ГБАО местами осадки (дождь, снег), по востоку ГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 25-30 мороза, днем -1+4, местами до 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь (выше 2000м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.
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