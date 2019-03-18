В Узбекистане отмечен пятикратный рост туризма за три года: если в 2016 году в Узбекистане побывало свыше 1 млн туристов, то по итогам 2018 года их число достигло 5 млн., об этом по итогам международной конференции по развитию туризма в Узбекистане сообщает агентство "Синьхуа".

В стране насчитывается свыше 7 тыс исторических памятников. Отмечалось, что в стране уделяется особое внимание модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами, было отмечено на конференции.

В результате Узбекистан все чаще отмечают в международных рейтингах лучших мест для путешествия, популярных стран по гастрономическому туризму, безопасных стран для посещения.

Между тем, Таджикистан в прошлом году, который прошел под лозунгом Года туризма, посетили 1 млн 115 тыс. иностранных туристов. По итогам 2018 года доход от туризма в экономику Таджикистана составил 214 миллиона сомони. Интуристы, прежде всего, увлекаются природой Таджикистана: экологический, охотничий туризм, альпинизм, путешествия и отдых в горах являются основной целью зарубежных туристов.

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