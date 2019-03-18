На границе Таджикистана и Кыргызстана завершились переговоры по границе. В рамках подписанного по результатам соглашения стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2014 году.

Что говорится в тексте нового соглашения, не сообщается.

Согласно соглашению 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

"В этом соглашении все прописано и нам надо только активизировать работы по нему", - отметил глава таджикской делегации на переговорах, вице-премьер РТ Азим Иброхим.

Азим Иброхим, вице-премьер Таджикистана Asia-Plus

Кроме этого, стороны договорились, что виновные в инциденте на границе будут найдены и привлечены к ответственности.

"Погибли люди, и это надо расследовать, а виновных привлечь в ответственности. В этом деле прокуратуры двух стран должны действовать взаимно", - сказал Азим Иброхим.

В свою очередь, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков отметил, что рад достигнутым договоренностям.

"Очень рад, что нам удалось договориться, в первую очередь, это важно для местного населения. Будем работать по достигнутым договоренностям", - сказал он.

Жениш Разаков, вице-премьер Кыргызстана Asia-Plus

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявляло, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка.

В ходе конфликта погибли двое граждан РТ, а также различные травмы получили граждане обеих стран.

В рамках первой встречи на границе стороны договорились создать двустороннюю оперативно-следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента.

пресс-служба Погранвойск КР

Кроме того, была достигнута договоренность создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел двух стран по обеспечению общественной безопасности и по усилению охраны границы.

Дороги Ворух – Исфара (РТ) и Исфана – Баткен (КР) были закрыты.

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Второй тур переговоров начался 16 марта

17 марта появилось сообщение, что кыргызская сторона не пропускает машину Красного креста с необходимыми медикаментами в джамоат Ворух. Об этом «АП» сообщил источник в администрации города Исфара.

По его словам, представители Международного комитета Красного Креста везли медикаменты пострадавшим при инциденте, произошедшем с 13 на 14 марта на таджикско-кыргызской границе.

Жители села Ходжаи аъло джамоата Чоркух отправили "АП" видео, на котором журналисты ТВ Сугд берут комментарии у представителей Международного комитета Красного Креста. Представители сообщают, что с полудня 16 марта находятся в селе Ходжаи Аъло и ждут, когда им дадут возможность проехать в Ворух.

Между тем, по сообщениям СМИ, пограничники Кыргызстана объяснили, почему не пропустили машину Красного Креста в джамоат Ворух.

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Сегодня Погранслужба КР распространила заявление, в котором призвала таджикские СМИ не распространять недостоверную информацию.

«С начала конфликта в приграничном селе Аксай и анклава Ворух местные жители были агрессивно настроены. Поэтому, в целях безопасности представителей международной организации, пропуск автотранспортных средств с таджикскими госномерами был временно приостановлен.

16 марта автомашины с эмблемой Международного комитета Красного Креста подъехали к местности «Дача», где рядом – в с. Аксай была перекрыта автодорога местными жителями. За автотранспортом международной организации были и другие автомашины, которые не имели опознавательных знаков.

Увидев это, жители села Аксай стали возмущаться, и в целях недопущения эскалации конфликта пограничники объяснили ситуацию представителям международной организации, попросили отнестись с пониманием и подождать пока обстановка не стабилизируется. После объяснения ситуации кыргызскими пограничниками машины представителей международной организации развернулись и уехали в сторону Таджикистана», - говорится в заявлении Погранслужбы Кыргызстана.

В заключении ГПС КР призвало представителей СМИ Таджикистана «быть объективными, не поддаваться слухам, не распространять недостоверную информацию».

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