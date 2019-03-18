Размер предоставленной Узбекистаном в январе-феврале этого года Таджикистану помощи составил более $160 тыс.

Доля узбекской помощи в общем объеме полученной за этот период гуманитарной помощи составил 1,2%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Всего республика в этот период получила помощь на $13 млн. 430 тыс.

Среди стран-доноров наибольший вес по стоимости помощи приходится на Россию (18,2% от общего объема), Китай (3,6%), Индию (1,7%), ОАЭ (1,6%).

В целом Таджикистану в январе-феврале нынешнего года предоставили гуманитарную помощь 34 стран мира.

Численность доноров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на одну страну, а объем помощи наоборот – увеличился на $2,7 млн.

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