О том, что неплохо было бы направлять деньги трудовых мигрантов в экономику страны, власти республики намекали не раз, это же советуют сделать и международные организации. А мигранты-то согласятся?

 

Памир нуждается в деньгах своих сыновей  

Недавно председатель ГБАО Ёдгор Файзов призвал находящихся за пределами Таджикистана земляков поддержать развитие области, в частности инвестированием в реальный сектор экономики.

В своем обращении он призывает земляков помнить о своей малой Родине, хотя бы потому, что она дала им «путёвку в жизнь».

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«Сегодня в сложный для региона период у вас есть еще большая возможность оказать содействие родному краю в его развитии и процветании», - отмечал глава области и подчеркивает, что область нуждается в поддержке тех, кто, находясь за пределами области, сумел применить свои знания и способности и добиться больших успехов.

Он просит земляков использовать имеющиеся у них возможности для развития родных сел, поддержки социально-экономических, культурных и образовательных программ, а также привлечения в регион дополнительного финансирования.

Со своей стороны глава области обещает потенциальным инвесторам необходимую помощь и поддержку.

 

А между тем ООН рекомендует

А между тем, Организация объединенных наций совершенно четко рекомендует помощи не просить, а направлять на развитие экономики республики денежные переводы трудовых мигрантов.

Фото ИТАР - ТАСС

В опубликованном в прошлом году докладе ООН «Финансовый анализ в поддержку исполнения ЦУР в Таджикистане» денежные переводы квалифицируются крупнейшим источником внешнего финансирования.

Авторы доклада отмечают, что денежные переводы играют важную роль в обеспечении домашних хозяйств в Таджикистане необходимым финансированием для базового потребления. Однако они меньше используются для сбережений или инвестирования в продуктивные активы.

«В настоящее время, денежные переводы действуют как значимый буфер от бедности для большой части населения, и большая часть переводов используется для потребления продуктов питания, ремонта жилья и проведение мероприятий», - говорится в докладе.

Экономисты ООН полагают, что часть этого крупного финансового потока можно было бы направить на продуктивные инвестиции, если улучшить бизнес климат в республике, вводить новых финансовых посредников и инструменты для частного сектора.

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«Улучшение в регуляторной среде, в частности, налоговой политики позволит направить денежные переводы в продуктивные инвестиции, как это доказал опыт многих других стран с большим притоком денежных переводов», - считают они.

В докладе подчеркивается, что крупные переводы, если их правильно направить в улучшенную бизнес среду, могут привести к гораздо более высоким инвестициям.

«Примеры этого в других странах с высоким уровнем денежных переводов включают Армению, Кыргызстан, Лесото, Вьетнам и Непал, где частное инвестирование составляет в среднем 19% ВВП. Этот высокий уровень инвестирования, включая частное инвестирование, предполагает, что Таджикистану нужно снизить государственное присутствие в экономике, и существенно улучшить бизнес климат», - заключают авторы доклада.

 

(Из доклада ООН «Финансовый анализ в поддержку исполнения ЦУР в Таджикистане»): «В 2010-2013 годы 27‐30% денежных переводов были направлены в бизнесы во Вьетнаме, одной из самых крупных по получению денежных переводов стран в мире. В 2015 этот показатель составил 70%. Недавние исследования показывают, что вьетнамские зарубежные денежные переводы уже не используются главным образом для поддержки членов семьи. По данным Центробанка Вьетнама, в 2015 только 6% денежных переводов в городе Хо Ши Мин обеспечивали поддержку семьи, в то время как 72% денежных средств были направлены на создание и расширение местных видов бизнеса. Ещё 22% денежных переводов были использованы для инвестирования в недвижимость. Это развитие приписывают главным образом перемене во вьетнамском бизнес климате». 

 

Власти пытаются, но не знают как

Власти Таджикистана давно уже находятся в поисках способов сохранения и приумножения денег мигрантов, однако последние, по всей видимости, пока не совсем заинтересованы в этом.

В октябре прошлого года в республике была озвучена идея - создать Фонд по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников. Создать Фонд предложил глава Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана Шараф Шерализода.

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Комментируя свое предложение «АП» Шерализода отметил, что «многие наши зарубежные соотечественники располагают возможностями инвестировать в экономику своей родины. А Таджикистан, в свою очередь, нуждается в финансовых ресурсах для реализации множества проектов».

Он подчеркнул, что на данный момент рано еще говорить о чем-то конкретном. «Необходимо до конца все обдумать. В первую очередь, нужно разработать механизм привлечения инвестиций соотечественников, и эффективного использования этих средств».

По словам Шерализода, также нужно обдумать, какую выгоду, преференции при вложении своих средств получат инвесторы – мигранты.

В целом, считает глава Совета, от создания такого Фонда инвесторы получали бы прибыль, а республика получала бы выгоду от открытия новых рабочих мест и роста государственных доходов. 

 

Хотите инвестиции, создайте условия!

Специалисты считают, что денежные переводы могли бы быть дополнительным источником финансирования развития отечественной экономики, однако для этого властям следовало бы создать в стране благоприятную деловую среду.

- Нам нужно постепенно отказаться от полного использования переводов в потребительских целях и переходить на вложения этих денег в бизнес. Первоначально можно было бы открыть малый бизнес, к примеру, небольшую парикмахерскую в родном селе, и по возможности расширить свое дело, - говорит финансист Зафар Аминов.

Он отметил, что на данный момент отправляемые деньги используются семьями мигрантов для покупки еды и одежды или же легковых машин и жилья.

- Это, конечно, способствует снижению уровни бедности, но не более того, так как средства не накапливаются и приумножаются, а тратятся безвозвратно, - заключил он.

Экономист Солех Хамидов полагает, что возможность направить свои средства на создание бизнеса имеет только небольшая часть мигрантов.

- Работающие в России таджикские мигранты в прошлом году отправили на родину около $3 млрд. С первого взгляда кажется, что для такой небольшой страны как Таджикистан с семимиллиардной экономикой (ВВП Таджикистана в 2018 году составил $7 млрд., - ред.) эта огромная сумма, которой хватит всем. Однако средний размер одного денежного перевода составил всего $140, которых едва ли хватает на месячное пропитание семей мигрантов», - пояснил он.

Вместе с тем, согласен Хамидов, за пределами республики хватает достаточно обеспеченных таджикистанцев, которые располагают возможностями вкладывать свои средства в таджикскую экономику.

- Но, думаю, многих из них от такого шага пока удерживает неуверенность в сохранности своих средств, неблагоприятная и непредсказуемая деловая среда, в частности слишком высокие налоги, - считает он.

Экономист уверен, что при устранении властями указанных недостатков желающие инвестировать в Таджикистан появятся, и не только среди мигрантов. 

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