Во время праздничных выходных на Навруз, компания Tcell совместно с «Душанбе Мол», проведет масштабное технологическое шоу «T-tech 2019»! Хотите прикоснуться к инновационным технологиям? Не пропустите «T-tech 2019», где вы сможете узнать о новых мобильных приложениях, технологических новинках и самых последних передовых решениях в области электроники.

Технологичное шоу «T-tech 2019» пройдет 23 и 24 марта, с 15:00 часов на открытой парковке торгового центра «Душанбе Мол» (Ашан).

Шоу будет состоять из двух частей: технологической и развлекательной. Во время технологической части, крупнейшие компании Таджикистана, работающие с инновационными технологиями, представят свои новинки и достижения.

Компания Tcell готовится анонсировать на шоу новое мобильное приложение, которое станет незаменимым помощником для каждого. На шоу будут работать Wi-Fi зоны и консультанты, которые будут помогать всем желающим скачивать, устанавливать и пробовать функционал приложения.

Бренд Samsung представит не просто новый смартфон, а смартфон будущего – Galaxy S10 и уникальный QLED TV, о функциях которых представители компании расскажут на шоу. Участники шоу получат уникальный шанс стать обладателями технологических новинок, которые будут разыграны на «T-tech 2019»!

Бренд Hyundai представит сразу две новые технологические модели - Santa Fe и Tucson 2019, в салоны которых можно будет заглянуть всем участникам шоу.

Olu4a Taxi представит современное приложение для заказа такси и поможет установить его каждому желающему.

Первый Микрофинансовый Банк расскажет об услуге онлайн-сервиса и уникальном карточном продукте "Корти Осон".

Ученики Dushanbe Makerspace поделятся своими достижениями и разработками, кинотеатр «Кайхон» порадует объявлениями, а компания PMP Group – сувенирными подарками.

Известный итальянский бренд фитнес-индустрии – Technogym, представит спектр фитнес-оборудования с самыми передовыми технологиями в Таджикистане.

Еще один «вкусный» партнер мероприятия – компания Coca-Cola Tajikistan также выступит с презентацией, где расскажет о секретах огромной популярности освежающего напитка по всему миру.

Знакомство с миром технологических новинок дополнится развлекательной частью: вкусной едой и концертом звезд эстрады.

Компания «Food Master», которая владеет франшизой известных брендов, накормит гостей шоу на любой вкус: здесь можно будет полакомиться угощениями от кафе «Southern Fried Chicken Tajikistan», «Лагман Хаус», «Baskin Robbins Tajikistan», «Tea Funny Tajikistan». А Детский развлекательный центр «Аладдин» организует веселое времяпровождение для маленьких гостей шоу.

Музыкальная часть не оставит равнодушными никого. Только высокое качество, делает что-либо по-настоящему крутым! И не важно, идет ли речь о технологиях или о музыке! На «T-tech 2019» выступят знаменитые исполнители: Шабнами Сурайё, Нигина Амонкулова, группа «Авесто», Мадина Акназарова, Фируз Палаев, Самандар Пулодов и квинтет «Шелковый Путь», группа «Monday Beat» и группа «Западный Квартал».

Билеты на «T-tech 2019» можно приобрести в кассе на третьем этаже «Душанбе Мол» за 10 сомони на 1 день.

Приходите, будет технологично интересно!

Вся информация о мероприятии есть на официальных страницах компании в социальных сетях.

FB: https://www.facebook.com/tcell.tj/

Instagram: https://www.instagram.com/tcell.tj/?hl=ru

OK: https://ok.ru/tcell.tj

VK: https://vk.com/tcell

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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