Как сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области, ссора между двумя группами в районе рынка «Ходжи Шариф» города Бохтара переросла в перестрелку.
По словам источника, ссора началась якобы из-за денежных долгов. Каких именно, источник не пояснил.
«В результате один из участников разборки – местный житель Бахтовар Саъдуллоев - получил ранение от пневматического оружия», - сказал он.
По словам источника в областной больнице имена Бури Вохидова, к ним поступили трое пострадавших.
«Бахтовар Саъдуллоев поступил с огнестрельным ранением, у еще двоих Довара Солехова и Масрура Солехзода диагностировали легкое сотрясение. Бахтовар Саъдуллоев получил пулю в области живота, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Довар Солехов и Масрур Солехзода после осмотра врача и оказания первичной медицинской помощи отказались от госпитализации», - добавил источник.
Официального комментария правоохранительных органов города и области по данному инциленту пока нет, однако наш источник сообщил, что прокуратура начала расследование инцидента.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бекор кардани фармоиши қиматшавии интернетро талаб дорад
Ранги зард: Душанбе қабои нав ба бар мекунад
Қатъи навбатии интиқоли барқ ба чанде аз кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт
Ҳаёт дар деҳаи хурдтарини Тоҷикистон бо аҳолии ҳамагӣ 60 нафар
Эмомалӣ Раҳмон аз 9 сафири нав эътимоднома қабул кард
Оғози тағйири ҷиддии муҳити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон дар мавриди хотимаи низоъ
Норакиҳо 10 ҳазор нафарро пазиройӣ ва меҳмондорӣ мекунанд
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста